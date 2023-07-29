黃鐙輝「聽萁媽的話」！不跟股票談戀愛　靠穩健投資賺進3棟房

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自稱有客家血統的黃鐙輝，從小就不愛亂花錢，個性相當勤儉，他透露自己跟一般人不一樣，物欲非常低，且不會因為愛比較，就隨便購買物品，沒物欲就不會亂花錢，東西若沒用壞就不會買新的，不刻意追逐潮流，一台摩托車從學生時代騎到當兵、去竹科工作，甚至到台北當藝人都沒有換車。即使他成為藝人後收入變多，買了汽車後也是開了10幾年都沒換。
「沒物慾非常重要，但勤儉只能幫你存到第一桶金」，黃鐙輝認為，賺錢只有兩個目的，一個是消費，一個是投資，他不愛把錢花在奢侈品、沒有必要的東西上，寧願把錢花在投資上，購買房地產就是他認為很好的一招，當初存了第一桶金後，剛好岳母想要花錢贖回抵押的房子，黃鐙輝就用這100萬元買了房子給老婆。
大膽投資高雄房地產 意外增值300萬
首間房產入手後，他努力日以繼夜地工作，存到第二桶金後，已經升格當爸爸的他決定在台北買房子，儘管金額不多，但他抱著拚了的心情，借貸1,000多萬，在台北買下2,000多萬的房子，黃鐙輝說，「我完全沒有物欲，連打電動都不氪金，所有錢都花在房貸身上」，他認為有錢人的思維就是不要怕欠債，要利用投資錢滾錢，「如果不跟它拚了，我不會越來越有錢」。
而黃鐙輝的投資妙招，讓人覺得特別有趣的是，竟然是聽岳母「萁媽」的話，他笑說自己賺錢捨不得用，相反地，萁媽非常勇於花錢，卻也經常獲得高回饋、意外財，像是疫情期間萁媽幫他們買了確診險、隔離險，前前後後一家人竟然獲得100多萬的高理賠金額，讓外界相當驚訝。
第三間房間就是萁媽眼光好，直接在高雄刷卡付訂金，房子還附有停車位，黃鐙輝心想有增值空間，決定用第一間房子再去抵押當頭期款，順利購得第三間房。他說，買股票比較難，買房子比較簡單，找到一個好的標的物，價位合理就入手，房子會增值、慢慢抗通膨，萁媽在疫情期間幫他在高雄買的房子，價值從原本5、600萬變成7、800萬，一下賺了300萬。
設定目標有賺就停利 別跟股票談戀愛
而疫情期間無法群聚，尾牙、戲劇活動全部停擺，黃鐙輝當時頓無收入，轉向投資股票找商機，觀察力極強的他說，要從生活細節觀察經濟趨勢，當工程師的時候會注意哪家廠商訂貨多，就可能是潛力股，現在會從身邊觀察旁人都在用哪些廠牌，大家愛用的東西自然就會賣、股票就會漲，連受訪時都會觀察媒體人員的筆電品牌，統計品牌的佔有率。
2020月3月股市僅8千點，黃鐙輝認為這是個機會，股票閉著眼睛當射飛鏢買，怎麼買怎麼賺，台股買不夠還買美股，靠著航運股賺了不少錢，投資金額加總約500萬元台幣，但他奉勸投資者千萬不要拿生活費或急用的錢去投資，必須評估這筆錢就算賠光也不會影響生活，才能用來投資，「設定好目標不要硬抝，你就放著，有賺就要停利，如果賠了就去工作賺錢，不要借錢去抝」。
投入股海多年，黃鐙輝難免也會賠錢，坦言去年帳面損失一度高達7位數，他歸納出來的投資原則，就是逢低繼續買進，獲利就要停利，不要跟股票談戀愛，如果投資被套牢，就不要再追高，「漲是讓你逃，反彈是讓你賣」，但投資也不能太過膽怯，他笑說在萁媽身上學到很多東西，「我太保守了，會錯過很多當下可能賺錢的機會，她什麼機會都去嘗試，常會有意外驚喜，不要做超過能力的事情，也不要太小心，既然早晚都會死，對於生命要大膽一點」，逗趣的理財觀念讓他在股市浮沉裡，對投資越來越有興趣、越有心得。
財經專家盧燕俐表示，每一波主流股票與每個人要求報酬率不一樣，對於買股設立停損、停利點，一般設定為10〜15%，關鍵還是取決於產業趨勢、空頭多頭、投資人條件等等，沒有固定的標準答案。若該檔股票發展前景差，就要趕快脫手，如果是眾人看好的台積電，就算跌了很多還是不要輕易賣掉，反而要逢低買進；投資者手上若只有一檔股票，無法承受損失就賣掉，若只是用閒錢投資，不用急著賣出，因為股票長期趨勢看下來，多數都是會賺錢的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。