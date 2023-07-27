全球創舉　丹麥男子不搭飛機環遊世界10年後終回國

24國大規模民調：2/3受訪者負面看待中國

▲美國智庫組織皮尤研究中心今天公布一份全球24國的大規模民調顯示，2/3受訪者對中國抱持負面看法。圖為北京人民大會堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國智庫組織皮尤研究中心今天公布一份全球24國的大規模民調顯示，2/3受訪者對中國抱持負面看法。圖為北京人民大會堂。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）美國智庫組織皮尤研究中心今天公布一份全球24國的大規模民調顯示，2/3受訪者對中國抱持負面看法。不喜歡與非常不喜歡中國國家主席習近平的比例，更是高達3/4。

我是廣告 請繼續往下閱讀
皮尤研究中心（Pew Research Center）這項民調主要是了解全球主要國家對中國的看法。結果顯示，67%的受訪者對中國表示看法負面，持正面立場的僅28%。

在所有接受調查的高收入國家中，負面觀點都處於或接近歷史高點，其中日本、澳洲的比例高達87%，美國、瑞典也都超過8成，僅肯亞、墨西哥與奈及利亞正面看待中國的比例超過5成。與2019年民調相比，印度民眾對中國的負面看法比例從41%攀升到67%，變化最大。

調查顯示，認為中國並未為全球和平穩定作出貢獻的比例達到71%，76%受訪者認為中國在外交政策上未考量其他國家利益，57%受訪者認為中國非常或相當程度干涉其他國家事務。不過有69%受訪者認為中國的科技成就相對於其他富裕國家來說是最好的或是高於平均水準，54%受訪者認可中國的軍事力量。

民調顯示，只有1/3受訪者認為中國是全球領先經濟大國，多數國家都認為美國依然是全球領先經濟體，義大利是唯一一個超過半數受訪者認為中國是全球領先經濟體的國家。

至於對習近平的評價，高達74%受訪者對習近平能否在全球事務採取正確行動表示沒有信心，澳洲、加拿大與法國絕大多數受訪者表示完全沒有信心。相較於高收入國家，習近平在肯亞、奈及利亞的支持度相對較高，多數受訪者對他在全球舞台的行動有一定信心。

若與去年調查相比，波蘭與英國民眾對習近平不表信心的比例上升幅度較大，分別上升9個與5個百分點。若與2019年相比，印度對習近平缺乏信心或完全沒有信心的比例，在過去4年大幅上升21個百分點，墨西哥、巴西、阿根廷、奈及利亞也都有2位數增加。

這項大規模民調在今年2月20日至5月22日進行，了解北美、歐洲、中東、亞太、撒哈拉以南非洲與拉丁美洲共24個國家3萬861名成年人對中國與習近平的看法，是2019年疫情爆發以來，首度重新納入非洲與拉丁美洲國家。（編輯：馮昭）1120727

中國會重蹈日本經濟覆轍嗎？諾貝爾獎得主克魯曼：不會、可能更糟

巷仔內／秦剛免職為何由王毅回鍋中國外長？看清北京的變與不變

進新加坡飯店不能帶「這物」！恐被罰1萬　掀中國旅客議論

中國稀土禁令吹響報復號角？外媒憂「更強硬國家機構」主導制裁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀