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加入《原子少年》！土星開班教10首超燃舞蹈　和偶像見面趁現在

▲《原子少年》的土星成員開班授課，教學節目裡最熱門的10首歌曲。左起為峻瑋、唐立杰、陳水豐、劉新民。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《原子少年》的土星成員開班授課，教學節目裡最熱門的10首歌曲。左起為峻瑋、唐立杰、陳水豐、劉新民。（圖／踢帕娛樂提供）

娛樂中心/綜合報導

最強選秀男團《原子少年》中被公認舞蹈實力最堅強的土星，在粉絲千呼萬喚之下，在本月開出AI/AR線上舞蹈課程「原子少年T-POP舞蹈速成班」，首發上架群募平台短短4小時即秒殺達標200%，驚人的吃粉實力，再次證明土星不敗的魅力，是妥妥的舞蹈寶藏少年！

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▲《原子少年》的土星舞蹈實力堅強。左起為峻瑋、唐立杰、陳水豐、劉新民。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《原子少年》的土星舞蹈實力堅強。左起為峻瑋、唐立杰、陳水豐、劉新民。（圖／踢帕娛樂提供）
土星成員唐立杰、陳水豐、峻瑋、劉新民是一群擁有舞蹈超能力者，只要歌的節奏一來就能立刻即興編舞，展現超燃的魅力。這次以線上舞蹈課程回歸，寵粉誠意十足，特別集結10堂經典的舞台表演熱門曲目，為想COVER土星舞蹈的粉絲設計分解動作教學，貼心想讓每個粉絲一學就會！除了舞蹈還加入土星專屬高強度的有氧運動，可以有效促進脂肪燃燒、提高新陳代謝，讓自己肌力與心肺能力的提升更顯著，幫助你打好基礎練好舞功！

「原子少年T-POP舞蹈速成班」結合AI體感模式及AR虛擬教練，AI體感模式可以十足掌握你練舞的準確度，透過AI即時數據反饋，比對你和土星動作的差距，刺激你一步步靠近！AR虛擬教練讓土星成為你的專屬私人教練，陪你同框練舞不寂寞。

▲AR虛擬教練讓土星成為你的專屬私人教練，陪你同框練舞不寂寞。（圖／踢帕娛樂提供）
▲AR虛擬教練讓土星成為你的專屬私人教練，陪你同框練舞不寂寞。（圖／踢帕娛樂提供）
錯過超早鳥的你，沒有可惜兩個字，趕快呼朋引伴一起搶先以 41 折入手四人包組課程，現在下單就可參加抽獎活動，募資達標還能加入粉絲見面會，和土星成員一起跳舞嗨聊，不要再替土星可惜了，加入土星衛星行列，以行動支持土星和粉絲再次相見！

手刀支持土星「原子少年T-POP舞蹈速成班」https://www.zeczec.com/projects/t-popdance

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