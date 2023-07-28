分科測驗成績9點公布！5標、級分人數這裡查　8月1日上網填志願

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此外，今天也會寄發紙本成績通知單，包含分科測驗各科成績與考生報考學測的所有考科以60級分制呈現之成績。個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址，如欲查詢成績通知單寄發情形，請致電大考中心（電話02-23661416轉608）洽詢。申請補發成績通知單自7月31日（一）起至8月2日（三）止，逾期不予受理。
為盡可能保持考生查詢成績順暢，今天上午8點半至11點，大考中心首頁將以簡易型式呈現，僅開放各項考試試務專區供成績查詢，如負載流量降低，即會提早回復首頁運作。網路查詢方式可參閱7月26日公告的「112 學年度分科測驗成績查詢服務公告」。
大考中心表示，考生如對本次考試成績有疑義欲申請複查者，請於今天至8月2日（三），到大考中心網站「112分科測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。考生複查成績限用網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於8月9日（三）寄發，同時提供網路及電話語音（02-23643677）查詢。
後續「考試分發」將於8月1日上午9點起至8月4日下午4點半，開放網路登記志願，並於8月15日放榜。