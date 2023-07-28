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分科測驗成績9點公布！5標、級分人數這裡查　8月1日上網填志願

▲112學年度分科測驗成績今（28）日上午9點開放查詢 。（圖／大考中心提供）
▲112學年度分科測驗成績今（28）日上午9點開放查詢 。（圖／大考中心提供）

記者李琦瑋／台北報導

112學年度分科測驗考試成績今（28）日公布、並寄發成績通知單，考生自9點起，可至大考中心網站「112分科測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢成績，查詢服務開放至8月31日（四）止。大考中心網站同時也會公布本次考試各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準，並提供到考任一考科的所有考生，在學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。

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大考中心表示，今天上午，凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績；若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知。並會另以電子郵件傳送本次考試集體報名單位所屬集體報名考生之成績。

此外，今天也會寄發紙本成績通知單，包含分科測驗各科成績與考生報考學測的所有考科以60級分制呈現之成績。個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址，如欲查詢成績通知單寄發情形，請致電大考中心（電話02-23661416轉608）洽詢。申請補發成績通知單自7月31日（一）起至8月2日（三）止，逾期不予受理。

為盡可能保持考生查詢成績順暢，今天上午8點半至11點，大考中心首頁將以簡易型式呈現，僅開放各項考試試務專區供成績查詢，如負載流量降低，即會提早回復首頁運作。網路查詢方式可參閱7月26日公告的「112 學年度分科測驗成績查詢服務公告」。

大考中心表示，考生如對本次考試成績有疑義欲申請複查者，請於今天至8月2日（三），到大考中心網站「112分科測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。考生複查成績限用網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於8月9日（三）寄發，同時提供網路及電話語音（02-23643677）查詢。

後續「考試分發」將於8月1日上午9點起至8月4日下午4點半，開放網路登記志願，並於8月15日放榜。

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