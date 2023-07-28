分發志願怎麼填？調查：選系不選校收入高25%、找工作科系幫助大

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後來的薪資水準竟出現差異，以交叉分析觀察，假如當時是「選系不選校」的，目前平均月薪為41,628元；「選校不選系」的為33,313元，前者比後者薪資多了25%。
至於為何選擇讀這個科系？最主要的原因依序為「考試分數落在這個科系」（40.3%）、「個人興趣考量」（33.1%），以及「完全由父母或長輩決定」（15.7%）、「未來就業市場考量」（10.9%）。
不論主因為何，對於當年選填這個科系，有40.4%的人覺得「不後悔」，32.8%屬於「畢業求職後才後悔」，26.8%屬於「求學期間就後悔了」。
進一步以選系或選校進行交叉分析，「選系不選校」的，合計後悔比例為54.2%，其中29.3%屬於「畢業求職後才後悔」，24.9%屬於「求學期間就後悔了」，代表當年「選系」為主的，現階段「不後悔」比例為45.8%。
相較之下，「選校不選系」的，後悔比例高達70.6%，其中40%屬於「畢業求職後才後悔」，30.6%屬於「求學期間就後悔了」，代表當年「選校」為主的，現階段「不後悔」比例為29.4%，較「選系不選校」的比例低。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，在選填大學志願時，若當時以「選系為主」的上班族，可能事先就對要主修的東西，比較有興趣、也試著去了解，對往後的職場方向比較清楚，難怪進入社會後，不僅後悔選填志願的比例較低，更因為求學期間提前作好準備，使得日後平均薪資，有機會能高出一些。
另外，上班族回想在念書時期，還有哪些事情後悔沒去做？主要包括「沒有加強外語能力」（65.3%）、「沒有培養第二專長」（57.8%）、「沒有培養一技之長」（47.8%），以及「沒有考證照」（44.1%）、「沒有念輔系或雙主修」（36.9%）。
其餘還有「沒有參加交換學生計畫」（34.5%）、「沒有考研究所」（21.7%）、「沒有實習或擔任志工」（21%），以及「沒有打過工」（20%）、「沒有參加社團」（19.1%）。
高達64.6%的上班族表示，若能重來，「不會」選擇相同科系，代表他們想要「重填」大學志願。而有68.3%的人認為，過去「學校所學」對目前職場有幫助，31.7%認為沒幫助。
對於畢業後找到工作這件事情，有72.7%的人覺得，在校讀的「科系」幫助比較大；27.3%的人則認為，所讀的「學校」幫助會比較大。而除了念書外，上班族覺得求學時期的「打工經驗」（63.1%）、「實習經驗」（42.2%），還有「社團經驗」（30.4%）等，對於目前職場最有助益。