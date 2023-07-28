卡努颱風誕生了！最新路徑「這天」最靠近台灣 杜蘇芮後再迎暴雨
今（28）日凌晨2時卡努颱風誕生！原位於關島西南方海面之熱帶性低氣壓增強為輕度颱風，中央氣象局預報員趙竑指出，今年第6號颱風卡努最新路徑預測將朝西北移動，朝日本琉球群島靠近，對台灣影響要視偏南程度來決定，預估8月1日最接近台灣，因此杜蘇芮颱風在今28日雨勢逐漸趨緩後，台灣天氣會轉為午後降雨為主，1日後北部地區、山區受到颱風影響有大雨發生機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
預報員趙竑表示，卡努在28日凌晨2時發展為輕度颱風，短期對台灣沒有影響，由於仍有一定的距離，台灣是否會發布海警的不確定性很大，不過接近台灣時強度預估升級為中度颱風，8月1日、2日是影響台灣的關鍵時間點，若路徑偏北的話影響不大，偏南會靠近台灣北部海面，北部地區有大雨發生機會，7月31日可以定奪路線有多靠近台灣，提醒民眾留意卡努颱風最新發展動態。
而目前杜蘇芮颱風警報尚未解除，宜蘭、花蓮、台東地區的豪大雨將持續，白天慢慢減緩；南部、澎湖留意強風和較大雨勢，南部白天慢慢減緩、澎湖下午才趨緩；金門今日上午風雨最強，傍晚趨緩，中部以北則是要小心沿海的陣風，可能會有些許雨勢，但白天就會趨緩。
週六、週日（29日、30日）會是近期難得的好天氣，杜蘇芮颱風剛遠離，卡努颱風還沒靠近，各地降雨狀況會偏向午後降雨為主。8月1日後視卡努颱風路徑走向決定風雨，距離台灣比較遠的話會偏吹西南風環境，下週預估中南部地區整天不定時局部短暫雨，其他地區午後降雨為主。