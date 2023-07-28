全家霜淇淋今起買1送1！特大拿鐵、奶茶也買1送1　7-11咖啡買5送2

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家今起至7月30日前，限時3天推出霜淇淋優惠，凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋(口味不
同時，今起至30日前還有週末康康五優惠，優惠品項包括特大杯拿鐵、鮮露醇奶茶冰熱不限，都有買1送1優惠，此外還有，鹼性離子水、御茶園紅茶、杜老爺草莓雪糕同品項買1送1優惠。
🟡7-11咖啡買5送2可寄杯
7-11行動隨時取即起至8月1日前，推出指定品項7杯優惠組合，換算下來約買5送2優惠，品項包括：
📍蜂蜜美式（冰飲70元；熱飲60元）、蜂蜜拿鐵（熱飲70元；冰飲80元）7杯組優惠價400元，原價最高560元／組。
📍風味飲指定冰飲，品項含皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、脆酷摩卡咖啡、巧克力可可歐蕾，7杯組優惠價320元，省135元。
📍燕麥系列指定冰飲7杯組，品項含大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，優惠價370元，最多省155元。
📍現萃茶香鑽水果茶7杯組優惠價350元，省140元
同時，歡慶「冰精品生椰厚拿鐵」新品上市，APP行動隨時取自7月26日起至8月1日也同步推出嚐鮮活動，冰精品生椰厚拿鐵享買1送1優惠，每日限量2,000組，每人每日限購2組（兌換至8/31止）；門市冰精品生椰厚拿鐵也有嚐鮮價99元（原價110元），26日起至8月8日限定。