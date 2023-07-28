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全家霜淇淋今起買1送1！特大拿鐵、奶茶也買1送1　7-11咖啡買5送2

▲全家今起至30日前，門市有霜淇淋、特大杯拿鐵、鮮露醇奶茶買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家今起至30日前，門市有霜淇淋、特大杯拿鐵、鮮露醇奶茶買1送1優惠。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家今起至30日推出霜淇淋買1送1優惠，還有特大杯拿鐵、鮮露醇奶茶也有買1送1優惠。7-11行動隨時取則是推出咖啡買5送2優惠組合，可寄杯、換冷熱，還有新品「冰精品生椰厚拿鐵」買1送1優惠（原價110元）；門市則有「冰精品生椰厚拿鐵」嚐鮮價99元。

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🟡全家今起霜淇淋、拿鐵買1送1

全家今起至7月30日前，限時3天推出霜淇淋優惠，凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋(口味不限)買1送1，用療癒霜淇淋一連日降雨的煩悶心情，YouTuber千千聯名的木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋邁入尾聲，想品嚐的民眾可得抓緊腳步，接下來在8月4日換檔新口味「莓果霜淇淋」。

同時，今起至30日前還有週末康康五優惠，優惠品項包括特大杯拿鐵、鮮露醇奶茶冰熱不限，都有買1送1優惠，此外還有，鹼性離子水、御茶園紅茶、杜老爺草莓雪糕同品項買1送1優惠。

▲全家「康康五」7月28日至7月30日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」7月28日至7月30日限時登場。（圖／業者提供）
🟡7-11咖啡買5送2可寄杯

7-11行動隨時取即起至8月1日前，推出指定品項7杯優惠組合，換算下來約買5送2優惠，品項包括：

📍蜂蜜美式（冰飲70元；熱飲60元）、蜂蜜拿鐵（熱飲70元；冰飲80元）7杯組優惠價400元，原價最高560元／組。
📍風味飲指定冰飲，品項含皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、脆酷摩卡咖啡、巧克力可可歐蕾，7杯組優惠價320元，省135元。
📍燕麥系列指定冰飲7杯組，品項含大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，優惠價370元，最多省155元。
📍現萃茶香鑽水果茶7杯組優惠價350元，省140元

同時，歡慶「冰精品生椰厚拿鐵」新品上市，APP行動隨時取自7月26日起至8月1日也同步推出嚐鮮活動，冰精品生椰厚拿鐵享買1送1優惠，每日限量2,000組，每人每日限購2組（兌換至8/31止）；門市冰精品生椰厚拿鐵也有嚐鮮價99元（原價110元），26日起至8月8日限定。

▲7-11行動隨時取推出7杯優惠組合，相當於買5送2優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取推出7杯優惠組合，相當於買5送2優惠。（圖／7-11提供）

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