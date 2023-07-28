成都世大運／反曲弓男闖進金牌戰　能否再度射落強敵南韓？

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廖健男教練分析：「雖然選手們排位賽表現並沒有特別突出，但進入淘汰賽後心態很好，箭著點、箭質也都比對手又好又穩定，即使是準決賽第2局有2支6分箭，其實也不是箭質問題，只是動作細節有點問題，提醒他們後也馬上就能修正。」
中正大學雙星升大二郭昱承、升大四楊宗翰排位賽分別位居第15、26，輔仁大學新鮮人張譯中第17，名列團體賽第7種子，首戰與第10種子波蘭拚至加射，才以54比53、56比57、56比50、51比53、加射28比27，積點5比4險勝。
8強對上地主中國隊，中華隊克服一度積點2比4落後困境，以55比54、53比56、52比53、53比51、加射27比25，再次積點5比4逆轉過關。
準決賽風勢、雨勢都加劇，中華隊在首局搶下2點後，儘管在第2局出現2支6分箭、單局僅獲49分落敗被追平，但迅速調整回穩，以56比54、49比57、52比52、55比54，積點5比3過關。
女隊3好手都在前段班，中原大學博士生彭家楙包含4箭正中靶心，共24支10分箭，653分名列第7最佳；初次參賽、清華大學新鮮人李彩綺以649名列第9，國立臺北大學隋昀瑾625分名列第21。她們也因此取得團體賽第3種子，直接保送8強，可惜首戰在加射後以54比52、50比53、51比56、55比52、加射23比24，積點4比5遭淘汰。