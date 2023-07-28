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成都世大運／反曲弓男闖進金牌戰　能否再度射落強敵南韓？

▲成都世大運彭家楙在反曲弓女子資格排位賽，射出4箭正中靶心,以24支10分箭獲得653分名列第7。官方提供
▲成都世大運彭家楙在反曲弓女子資格排位賽，射出4箭正中靶心,以24支10分箭獲得653分名列第7。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

成都世界大學運動會射箭種類，我國反曲弓男隊郭昱承、楊宗翰、張譯中風雨中連過3關，挺進團體金牌戰，30日下午3時58分與韓國爭冠；女隊彭家楙、隋昀瑾、李彩綺則爆冷，以第3種子之姿止步8強。

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反曲弓男隊3名成員都是初次參加成人等級國際大賽，教練廖健男說：「賽前有透過亞洲盃先讓他們適應，也從中發現他們缺失，修正後在這次世大運收到效果。第一場大賽他們都是非常興奮又緊張，主要是心態上讓他們儘量維持平常心，專注在動作和靶上。」

廖健男教練分析：「雖然選手們排位賽表現並沒有特別突出，但進入淘汰賽後心態很好，箭著點、箭質也都比對手又好又穩定，即使是準決賽第2局有2支6分箭，其實也不是箭質問題，只是動作細節有點問題，提醒他們後也馬上就能修正。」

中正大學雙星升大二郭昱承、升大四楊宗翰排位賽分別位居第15、26，輔仁大學新鮮人張譯中第17，名列團體賽第7種子，首戰與第10種子波蘭拚至加射，才以54比53、56比57、56比50、51比53、加射28比27，積點5比4險勝。

8強對上地主中國隊，中華隊克服一度積點2比4落後困境，以55比54、53比56、52比53、53比51、加射27比25，再次積點5比4逆轉過關。

準決賽風勢、雨勢都加劇，中華隊在首局搶下2點後，儘管在第2局出現2支6分箭、單局僅獲49分落敗被追平，但迅速調整回穩，以56比54、49比57、52比52、55比54，積點5比3過關。

女隊3好手都在前段班，中原大學博士生彭家楙包含4箭正中靶心，共24支10分箭，653分名列第7最佳；初次參賽、清華大學新鮮人李彩綺以649名列第9，國立臺北大學隋昀瑾625分名列第21。她們也因此取得團體賽第3種子，直接保送8強，可惜首戰在加射後以54比52、50比53、51比56、55比52、加射23比24，積點4比5遭淘汰。

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