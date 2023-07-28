高球／洪玉霖持續發威　七桿之差封后、喜迎生涯第五冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾彩晴奮力揮出桿68桿，以三回合低於標準桿11桿的205桿，名列亞軍，獲得獎金28.8萬元。陳伶潔也交出67桿佳績，以三回合總桿低於標準桿10桿的206桿，自昨天的第六名升至第三名收場。
原居第二的旅美球員侯羽薔推桿不大給力，揮出72桿，與都打出68桿的石澄璇及泰國的杜薩維，同以三回合207桿，並居第四名作收。
洪玉霖最終回合出發時擁有四桿領先優勢，持續前兩回合的推桿好手感，28推，抓一鷹五鳥二柏忌，打完前九洞，憑藉第2洞的21呎長推抓鳥及第3洞的30碼外直接切桿進洞的「老鷹」，已將領先差距拉大至六桿，「九洞結束後，我比較沒那麼緊張了！不過後九洞還是不敢太大意！」
洪玉霖在第10丶11洞連續兩洞6呎與3呎的小鳥推桿後，領先差距拉開至八桿之多，雖然她在第16洞開球進沙坑，保帕7呎推桿沒進，吞下今日的第二個柏忌，但是已經保有六桿領先優勢，只要最後三洞未出現重大失誤，已大致篤定可贏得冠軍了；而其他對手包括曾彩晴丶侯羽薔丶陳伶潔及石澄璇等都未能追趕上。
結果洪玉霖在最後一洞第18洞第三桿打上果嶺spin，距洞6呎，一推進洞，再添一鳥，贏得場邊觀眾拍手喝采，最終以七桿之多獲勝。她表示最終回合的短鐵丶切桿與推桿都打得很好，只是開球木桿本周表現不盡理想，還要多練練。
這是洪玉霖2019年轉職業，2020年取得TLPGA台巡賽資格後，2021年贏得九月的建大輪胎盃及十月的聲寶公開賽兩冠，2022年再拿下七月的綠林慈善盃及九月的建大輪胎盃兩冠後，拿下台巡賽的第五冠。21歲的洪玉霖出身高雄信誼球場選手。
她賽後表示，這個冠軍別具意義，因為前四冠都是在疫情期間沒有外國選手參賽的比賽贏得，而此冠是有外籍選手參賽的比賽中首度獲勝，特別覺得難得；另外因為今年赴美及出國參賽，經歷了一些挫敗，而陷入自我懷疑的泥沼中，但後來學到如何與挫折共處，領悟爭冠除了要有實力，也要靠運氣與心態，前兩年只一心一意追求奪冠。