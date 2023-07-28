史上最強蛋黃酥！一次吃遍吳寶春、王鵬傑4位大師　8顆要價1580元

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NOKE 忠泰樂生活「ARTISAN」推出職人系列第二波《2023 世界冠軍蛋黃酥》，能一次品嚐到4家超熱門排隊名店的蛋黃酥。其緣起於策展人初聲怡邀集4位烘焙主廚，曾於2021年首次推出，就創下一個月賣出 4800 盒的驚人佳績。時隔兩年，現由《NOKE 忠泰樂生活》再度推出販售。
四大黃金陣容包含2008年獲得「世界麵包大賽(Coupe Louise Lesaffre) 世界盃亞軍」、2010年榮獲「世界麵包大師賽(Master de la Boulangerie) 冠軍」的吳寶春，還有2018年榮獲世界盃麵包大師賽（Master de la Boulangerie）冠軍的王鵬傑，以及被譽為「吳寶春的味覺啟蒙導師」，也是以國王派皮改良台灣蛋黃酥的第一人的陳撫光，並有法國巴黎甜點公開賽金牌的李依錫。
四款蛋黃酥各具特色，吳寶春的蛋黃酥標榜鹹甜之間產生各種交融，是一種全新組合。甚至研發出冷凍吃法，冷凍之後進冷藏退冰4～5小時，再在室溫回溫5分鐘。入口冰涼，酥皮鬆爽。王鵬傑的蛋黃酥則外表帶古銅膚色般有焦糖香，餅皮酥脆、內餡柔滑，搭配鹹香度比一般更高的蛋黃，豐富了層次。
台中堂本的陳撫光師傅是最早發明將蛋黃酥的酥皮以國王派皮取代傳統漢餅酥皮，他的蛋黃酥紅豆餡多年來一直以兩種紅豆沙配比，甜中微酸，為豆沙風味帶來更精緻的感受。李依錫則從甜點主廚視角重新架構對蛋黃酥的想像，從奶油到麵粉的香氣都更為西式，還獨特地將洲南海鹽加在油酥中，入口時能感受短暫鹹味。
📍 NOKE ARTISAN《2023 世界冠軍蛋黃酥》資訊：
⦁ 規格：8 入 / 盒 (每位冠軍大師蛋黃酥作品各 2 入)
⦁ 售價：1580 元
⦁ 開賣時間：即日起開賣，8月6日前享早鳥優惠2盒9折，NOKE VIP 獨享9折
⦁ 訂購方式：NOKE忠泰樂生活，與指定線上平台(點此處)
⦁ 取貨時間：8月31日及9月4日，NOKE 忠泰樂生活 2F 服務中心
⦁ 保存方式：常溫 7~25 天
另外，喜愛傳統蛋黃酥口味的，則不能錯過彰化超人氣的「不二坊蛋黃酥」，日前業者預告，今年的中秋預購訂單將於 8月16日 開跑，接受電話訂購時間為當日早上9:00~12:00與14:30~17:30共兩個時段開放預購，同時，預購訂單僅有提供現場取貨服務，並不接受宅配。