杜蘇芮「橫掃南台灣」！暴雨明天才趨緩　卡努颱風將生成

史上最強蛋黃酥！一次吃遍吳寶春、王鵬傑4位大師　8顆要價1580元

▲一次集結吳寶春、王鵬傑、陳撫光、李依錫四位冠軍烘焙主廚作品，堪稱史上最強蛋黃酥組合。由《NOKE 忠泰樂生活》即日起推出。（圖／記者葉盛耀攝）
▲一次集結吳寶春、王鵬傑、陳撫光、李依錫四位冠軍烘焙主廚作品，堪稱史上最強蛋黃酥組合。由《NOKE 忠泰樂生活》即日起推出。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

每年陳耀訓的蛋黃酥總造成秒殺搶購風潮，而此次比陳耀訓還更值得搶的蛋黃酥即將到來！因為一次集結吳寶春、王鵬傑、陳撫光、李依錫4位冠軍烘焙主廚的蛋黃酥，堪稱史上最強蛋黃酥組合。由《NOKE 忠泰樂生活》推出的《2023 世界冠軍蛋黃酥》，盒內包含此4位大師作品各有2顆，即總共8顆，每盒售價1580元，即日起僅在 NOKE現場2樓服務中心，及指定線上平台提供訂購。

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOKE 忠泰樂生活「ARTISAN」推出職人系列第二波《2023 世界冠軍蛋黃酥》，能一次品嚐到4家超熱門排隊名店的蛋黃酥。其緣起於策展人初聲怡邀集4位烘焙主廚，曾於2021年首次推出，就創下一個月賣出 4800 盒的驚人佳績。時隔兩年，現由《NOKE 忠泰樂生活》再度推出販售。

▲《NOKE 忠泰樂生活》8/1將推出《2023 世界冠軍蛋黃酥》，集結包含曾獲世界冠軍殊榮的吳寶春、王鵬傑等共4位大師作品，每盒各有2顆，即總共8顆，每盒售價1580 元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲《NOKE 忠泰樂生活》推出《2023 世界冠軍蛋黃酥》，集結包含曾獲世界麵包大賽冠軍殊榮的吳寶春、王鵬傑等共4位大師作品，每盒各有2顆，即總共8顆，每盒售價1580 元，即日起開訂。（圖／記者葉盛耀攝）
四大黃金陣容包含2008年獲得「世界麵包大賽(Coupe Louise Lesaffre) 世界盃亞軍」、2010年榮獲「世界麵包大師賽(Master de la Boulangerie) 冠軍」的吳寶春，還有2018年榮獲世界盃麵包大師賽（Master de la Boulangerie）冠軍的王鵬傑，以及被譽為「吳寶春的味覺啟蒙導師」，也是以國王派皮改良台灣蛋黃酥的第一人的陳撫光，並有法國巴黎甜點公開賽金牌的李依錫。

四款蛋黃酥各具特色，吳寶春的蛋黃酥標榜鹹甜之間產生各種交融，是一種全新組合。甚至研發出冷凍吃法，冷凍之後進冷藏退冰4～5小時，再在室溫回溫5分鐘。入口冰涼，酥皮鬆爽。王鵬傑的蛋黃酥則外表帶古銅膚色般有焦糖香，餅皮酥脆、內餡柔滑，搭配鹹香度比一般更高的蛋黃，豐富了層次。

台中堂本的陳撫光師傅是最早發明將蛋黃酥的酥皮以國王派皮取代傳統漢餅酥皮，他的蛋黃酥紅豆餡多年來一直以兩種紅豆沙配比，甜中微酸，為豆沙風味帶來更精緻的感受。李依錫則從甜點主廚視角重新架構對蛋黃酥的想像，從奶油到麵粉的香氣都更為西式，還獨特地將洲南海鹽加在油酥中，入口時能感受短暫鹹味。

▲雖然一樣都是酥皮內包入紅豆餡與整顆鹹蛋黃，但是四款蛋黃酥卻又做出同中求異的各自大師級的風采。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雖然一樣都是酥皮內包入紅豆餡與整顆鹹蛋黃，但是四款蛋黃酥卻又做出同中求異的各自大師級的風采。（圖／記者葉盛耀攝）
📍 NOKE ARTISAN《2023 世界冠軍蛋黃酥》資訊：
⦁    規格：8 入 / 盒 (每位冠軍大師蛋黃酥作品各 2 入) 
⦁    售價：1580 元
⦁    開賣時間：即日起開賣，8月6日前享早鳥優惠2盒9折，NOKE VIP 獨享9折
⦁    訂購方式：NOKE忠泰樂生活，與指定線上平台(點此處)  
⦁    取貨時間：8月31日及9月4日，NOKE 忠泰樂生活 2F 服務中心
⦁    保存方式：常溫 7~25 天

另外，喜愛傳統蛋黃酥口味的，則不能錯過彰化超人氣的「不二坊蛋黃酥」，日前業者預告，今年的中秋預購訂單將於 8月16日 開跑，接受電話訂購時間為當日早上9:00~12:00與14:30~17:30共兩個時段開放預購，同時，預購訂單僅有提供現場取貨服務，並不接受宅配。
 

▲走傳統做法的彰化的蛋黃酥「不二坊」，將於8月16日開放電話預購。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲走傳統做法的彰化的蛋黃酥「不二坊」，將於8月16日開放電話預購。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）

陳耀訓、王鵬傑、法朋蛋黃酥搶不到別哭！不二坊「這天」可預訂

到底多好吃？蛋黃酥一盒賣破2500　網求「陳奕迅換陳耀訓」傻眼了

陳耀訓蛋黃酥秒殺！黃牛價飆2500元　網友「去電競網咖也搶不到」

月餅界愛馬仕！魚子醬月餅「4顆3750元」超奢華：切開爆醬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀