快訊／李玟老公Bruce駁斥奪產40億 「不會參與財產分配」
歌壇天后李玟丈夫Bruce多次被爆出將爭奪李玟遺產，今（28）日Bruce發布中文聲明，駁斥假消息。他強調自己不會參與李玟遺產分配，表示李玟自結婚以來一直都是財產獨立。
記者薛羽彤/綜合報導
李玟過世後，丈夫Bruce一舉一動備受關注，有知情人士透露，李玟早已訂立好遺囑，要將遺產全留給媽媽，不過李玟的富商老公Bruce卻被爆出「奪產」，打算聘律師推翻遺囑。
Bruce今特別發表中文聲明，怒斥報導中有不實消息，「捏造並發布有關我和CoCo的婚姻及財產狀況的虛假訊息，發表侮辱、誹謗我本人的言論。」Bruce強調和李玟婚後各自財產獨立，「我從來沒有，未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜。」再者，關於網路上對他侵權的言論，Bruce已委託律師採取法律行動，追究相關責任。並呼籲網友尊重客觀事實，理性表達對李玟的思念之情。
不僅李玟財產引發爭議，日前李玟家人前往Bruce住處整理李玟遺物時，Bruce不在家，Bruce的員工向他們表示，家中沒有李玟的衣服「一件也沒有」，家人與Bruce員工發生爭執，直到喊話要報警，對方才拿出6、7件衣物。