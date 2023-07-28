柯文哲募款演唱會明登場！館長受邀當特別來賓 演唱歌曲保密到家
民眾黨主席、總統參選人柯文哲明（29）日下午將在CORNER MAX展演館舉行募款演唱會，由於演唱會門票最高達8800元，金額與韓國女團Blackpink一樣，引發關注。為籌備演唱會，柯文哲備有專屬練歌室練歌，演唱會曲目保密，但會找網紅「館長」陳之漢擔任嘉賓。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲演唱會29日下午將在CORNER MAX展演館舉行，目前300多張實體票已完售，僅剩每張500元的線上票可供購買。演唱會歌單列為機密，不過，在柯文哲日前在臉書宣傳文中，內容提及「不想再當囚鳥，即便被笑是憨人」、「不再自囚、絕對堅持」，因此可能會演唱《囚鳥》、《憨人》、《堅持》等3首歌曲，加上柯文哲日前在臉書為北流1.9億工程款發文，「今晚，我既為了7/29演唱會練唱憨人，就再做一次憨人，細數從頭。」因此歌單確定包括《憨人》這首歌。
柯文哲宣布舉辦演唱會後公開行程減少，遭外界解讀是為演唱會練歌。對此，民眾黨內人士表示，柯文哲沒有公開行程並非都在練歌，還包括參與黨務會議、拜會地方人士與企業界人士，由於擔心公開行程會引來媒體堵訪，基於客隨主便原則，為避免主人困擾，所以並未公開行程。
另一位黨內人士表示，柯文哲備有專屬練歌室練歌，雖然將演場會歌單仍列為機密，但因為柯文哲會唱的歌不多，所以上面3首歌應該都會成為演唱會歌單。
至於特別來賓部分，愛唱歌、與柯文哲關係友好的民進黨立委高嘉瑜確定沒有受邀。柯文哲7月16日出席館長與前立委黃國昌舉辦的「公平正義」凱道遊行，與館長越走越近，館長昨日晚間在直播中證實，他將會出席7月29日的柯文哲演唱會擔任嘉賓。