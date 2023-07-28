快看過來！《華燈》《悲傷》都是告五人的歌 選出你最愛那一首！
告五人由雲安、犬青、哲謙組成，他們出道短短6年已經站上台北小巨蛋舞台，這周則是將站上高雄巨蛋，再再證明他們的人氣之高，收服許多「哈瓜」（告五人粉絲名）。其實在影視劇裡，時常能聽到告五人演唱的歌曲，《NOWnews今日新聞》以「告五人為這些影視唱過的歌曲，你知道嗎？」作為期5天的民調，看看你們是否知道這些歌曲是告五人唱的，趕快投下你神聖的一票吧！
記者吳雨婕/綜合報導
電視劇《用九柑仔店》的插曲〈披星戴月的想你〉，簡單的旋律加上抓耳的歌詞，讓人光是聽上一遍就能哼上幾句，值得一提的是，〈披星戴月的想你〉的MV與〈在這座城市遺失了你〉MV，是有連貫性的，大家在觀看時，可以將兩支MV一起看，會有一種「啊！原來是這樣」的感觸，而〈在這座城市遺失了你〉，剛好是戲劇《他們創業的那些鳥事》的插曲。
再來就是讓許多人瘋迷的影集《華燈初上》系列，告五人的〈好不容易〉是該影集的片尾曲，就像是歌詞「我的心，你放在哪裡，或許你，根本就不在意，錯把承諾當有趣，怎麼對得起，你我炙熱的痕跡」，緊扣《華燈初上》的劇情，讓人在聽到歌曲時，忍不住回味影集中的劇情。影集《比悲傷更悲傷的故事》插曲〈與海無關〉、戲劇《台北女子圖鑑》插曲〈愛的輪迴〉，同樣都有異曲同工之妙，歌曲意境不約而同都能與影視內容有連結。
至於戲劇《戀愛是科學》則是選用了告五人的〈愚人遊戲〉當片尾曲、〈唯一〉當插曲，剛好這兩首歌都收錄在專輯《運氣來的若有似無》，他們將這張專輯核心概念設定為「安全感」，說到安全感就不得不提到愛情，他們希望大家在跌跌撞撞的路上，依舊勇往直前，不要因此變成麻木。此外，戲劇《天巡者》插曲〈溫蒂公主的侍衛〉同樣也是收錄在這張專輯中。此外，告五人的歌曲〈寂寞留白〉則是電影《揚名立萬》的推廣曲。
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