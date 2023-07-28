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1. 標準體重範圍
目前世界衛生組織 WHO 計算標準體重的方法，計算的公式如下。
男性：( 身高 (cm) －80 ) × 70% ＝ 標準體重女性：( 身高 (cm) －70 ) × 60% ＝ 標準體重
若範圍值落在正負 10% 內，為正常體重；若範圍值落在 10%~ 20% 體重為過重或過輕；若範圍值落在正負 20% 以上則體重為肥胖或體重不足。
2. 身體質量指數(BMI值)
英文為 Body Mass Index，即身高及體重的比率，這是以營養學中依照每個人身高、體型和體重不同，所以採用身體質量指數來測量的方式，計算的公式如下。
體重指數BMI=體重 (kg)/身高平方(m)²
當一個人的 BMI 指數介在 18.5 和 24 的範圍內的時候屬於正常；BMI 小於 18.5 時，是體重過輕；數值介在 24 至 27 時是體重過重；數值介在 27~30 和 30~35，分別為輕度和中度肥胖；BMI 超過 35 以上則為重度肥胖。而未滿 18 歲、運動員、進行重量訓練者、懷孕或者哺乳中的婦女、身體虛弱或者久坐不動的老人不適合用 BMI 值來衡量健康標準，例如：健身者的體重中有高比例的肌肉，他的 BMI 可能會超過 30。
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3. 體脂肪率（含線上體脂率計算器）
是人體脂肪和體重的百分比，正常的人體中約有 1/4 是由皮下及內臟脂肪組成，負責維持器官穩定及保護內臟等功能。一般而言成年男性體脂肪率超過 25%，成年女性超過 30% 就是肥胖；而男性體脂率介於 15~25%，女性體脂率介在 20%~30% 則為正常值，確切的數據會因為年齡有所差別，年齡愈大體脂率通常會越高。
測量體脂肪率的方法有很多種，包括：生物電阻法（BIA）、皮褶厚度測量、DEXA 掃描、水下稱重、水密度測量、空氣位移測量等方式。其中，最不需要儀器的就是使用軟尺測量不同部位的身體尺寸，如腰臀圍就是一種基本的測量體脂肪率的方法。另外也有一些公式可以根據年齡、性別、腰臀圍來估算體脂肪率。
有些人的體重在標準範圍內，但還有微胖感，就是體脂肪過高。此外，有些人不了解血脂肪值和體脂肪率的差異，血脂肪值是指血液中的三酸甘油脂含量，要透過抽血檢驗才能得到報告。
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4. 內臟脂肪
體脂肪分為皮下脂肪和內臟脂肪，而內臟脂肪是指環繞在腹腔及腸胃周圍的脂肪，負責保護、支撐和固定內臟。若內臟脂肪超標和高血壓 、糖尿病、高血脂症、動脈硬化和心血管疾病的發生有很大的關係。 而男女正常的內臟脂肪數值分別為 4~6 和 2~4。若數值在 10~14 為肥胖，可能有脂肪肝的問題；而超過 15 以上則為危險，需趕快減肥及就醫。
5. 基礎代謝率(BMR)
指人體在清醒而極度安靜情況下，例如：靜臥的狀態，不受精神緊張，肌肉活動，食物和環境溫度等因素影響時，所消耗的最低熱量，基礎代謝率會隨著年紀增加或體重減輕而降低，會隨著肌肉量增加而上升。
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6. 肌肉量
肌肉量會顯現出一個人是否健康，因為肌肉會消耗熱量，所以肌肉量多的話，基礎代謝率也越高，越不容易發胖。若減肥者不是減掉肥肉，而是減掉了肌肉，則會使基礎代謝率變低，容易復胖。此外，肌肉的多寡也與老化有關，所以肌肉量少的人會比較容易老化。
7. 身體年齡
又稱為代謝年齡，生理年齡，臟器年齡等。這是以上述各項數值估算人體生理實際的年齡，可以體現一個人的健康程度，有些年紀很輕卻看起來很老，或是年紀大卻看起來年輕，與身體年齡有關係。
減肥、減重是不少人的目標，選擇合適的身體組成指數來訂定目標，能夠讓你在規劃運動訓練或飲食控制時有所依循，持續的測量也讓你能夠從數字上看到自己身體的變化，來維持動力。至於到底要看體脂還是看體重呢？端看你個人的目標以及測量方式而定！
編輯/趙乙錚、文/黃聖筑、圖/許嘉真
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 體脂率、BMI、基礎代謝率該看哪一個？一次教你看完基本身體組成指數，選擇減重目標！