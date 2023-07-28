越南充滿韓國人！趕超台灣新南向　特殊現象引熱議

友善國再加一！飛新加坡可快速通關　即日起「台星互惠自動通關」

▲政務官員參加「台星完成互惠使用自動查驗通關系統啟用儀式」。（圖／移民署）
▲政務官員參加「台星完成互惠使用自動查驗通關系統啟用儀式」。（圖／移民署）

國際中心賴正琳／綜合報導

內政部移民署27日舉辦「外國移民官標竿學習計畫」結訓典禮，內政部政務次長吳容輝出席並同時宣布「台星互惠使用自動查驗通關系統」完成啟用，即日起開放星國人民使用我國自動查驗通關系統，是繼美國、韓國、澳洲、義大利及德國之後，第6個與我國完成互惠使用自動通關的國家。

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內政部政務次長吳容輝指出，新加坡已於今(112)年4月10日先開放國人使用星國自動查驗通關系統，為表示互惠，即日起，來台的星國旅客，只要持星國6個月以上效期的晶片護照、年滿12歲及身高140公分以上，且在我國無違反法令的紀錄，即可免費註冊使用我國e-Gate入出境。

另外，符合新加坡入境規定的國人前往新加坡時，只要持有6個月以上效期護照，且年滿6歲，並於登機前72小時內上網填寫新加坡電子入境卡(Arrival Card)，無須事先至人工櫃檯註冊，即可免費使用星國自動查驗通關系統ACI(Automated Clearance Initiative)入出境新加坡。

內政部政務次長吳容輝另指出，今日也是為期一週的「外國移民官標竿學習計畫」結訓典禮，這項計畫聚集了來自新南向重點國家如印尼、越南、泰國及馬來西亞，以及遠自歐洲的比利時、德國及立陶宛，還有美國、蒙古、馬紹爾群島共和國及巴拉圭等，共12國20名移民官參與，藉由課程講授及實地參訪，分享移民執法的經驗，並建立交流合作平台。這項活動從106年舉辦第1屆，只有4國7人參加，到今年是第4屆，參加國家及人數都大幅成長，突顯了移民執法領域的國際合作能量，期盼藉由國際交流將帶來更多的合作，也帶給民眾便利的服務。

27日出席典禮的貴賓，包括內政部次長吳容輝、新加坡駐台代表葉偉傑、外交部司長藍夏禮、移民署長鐘景琨、觀光局副局長林信任、調查局及刑事警察局機關代表，與20位標竿學習計畫移民官等人到場共襄盛舉，場面活潑溫馨。

▲（前排，由左至右）內政部移民署林宏恩副署長、法務部調查局康四維簡任秘書、內政部移民署鐘景琨署長、內政部吳容輝政務次長、外交部亞東太平洋司藍夏禮司長、內政部警政署刑事警察局李泱輯科長、內政部移民署謝文忠主任秘書，參加「2023年外國移民官標竿學習計畫結訓典禮」，與結訓學員合影。（圖／移民署）
▲（前排，由左至右）內政部移民署林宏恩副署長、法務部調查局康四維簡任秘書、內政部移民署鐘景琨署長、內政部吳容輝政務次長、外交部亞東太平洋司藍夏禮司長、內政部警政署刑事警察局李泱輯科長、內政部移民署謝文忠主任秘書，參加「2023年外國移民官標竿學習計畫結訓典禮」，與結訓學員合影。（圖／移民署）

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