友善國再加一！飛新加坡可快速通關　即日起「台星互惠自動通關」

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另外，符合新加坡入境規定的國人前往新加坡時，只要持有6個月以上效期護照，且年滿6歲，並於登機前72小時內上網填寫新加坡電子入境卡(Arrival Card)，無須事先至人工櫃檯註冊，即可免費使用星國自動查驗通關系統ACI(Automated Clearance Initiative)入出境新加坡。
內政部政務次長吳容輝另指出，今日也是為期一週的「外國移民官標竿學習計畫」結訓典禮，這項計畫聚集了來自新南向重點國家如印尼、越南、泰國及馬來西亞，以及遠自歐洲的比利時、德國及立陶宛，還有美國、蒙古、馬紹爾群島共和國及巴拉圭等，共12國20名移民官參與，藉由課程講授及實地參訪，分享移民執法的經驗，並建立交流合作平台。這項活動從106年舉辦第1屆，只有4國7人參加，到今年是第4屆，參加國家及人數都大幅成長，突顯了移民執法領域的國際合作能量，期盼藉由國際交流將帶來更多的合作，也帶給民眾便利的服務。
27日出席典禮的貴賓，包括內政部次長吳容輝、新加坡駐台代表葉偉傑、外交部司長藍夏禮、移民署長鐘景琨、觀光局副局長林信任、調查局及刑事警察局機關代表，與20位標竿學習計畫移民官等人到場共襄盛舉，場面活潑溫馨。