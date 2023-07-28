越南用AI人工智慧查逃漏稅 點名多家科技公司、政府收益大增
為了增加國庫收入，越南政府正祭出絕招，加大清查逃漏稅的力度。據悉，越南未來將用人工智慧（AI）技術查逃漏稅，目前已因此受益，越南稅務局（the General Department of Taxation）表示，諸多知名外國公司如網飛（Netflix）、擁有YouTube的谷歌（Google）等等，2023年上半年便支付了3.9兆盾（約等同於新台幣51億元）的稅額。
國際中心賴正琳／綜合報導
在使用AI前，有時會漏掉部份稅額，未來將會持續採用AI軟體，以標示那些太頻繁開發票、金額異常高，或以其他方式試圖避稅的企業。光外國企業2023年上半年支付的稅收，就比2022年海外服務商稅務門戶網站上線後約8個月的3.4兆盾（約等同於新台幣44億元）還多。
根據《日經亞洲》報導，多虧電子歸檔系統，臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、來贊達（Lazada）和其他科技公司正因此繳納比往年更多的稅額。其他知名應用程式商如TikTok、蘋果（Apple）和蝦皮（Shopee）也是越南稅務局的目標企業。越南全球律師（GLOBAL VIETNAM LAWYERS，GV LAWYERS）事務所合夥人丁光順（Dinh Quang Thuan）說：「隨著採用AI技術來徵稅，從跨國科技企業來增加稅收，意味著越南徵稅將趨嚴，並走向科技化。」