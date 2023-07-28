內幕／凱道遊行僅2萬人！綠看破柯文哲動員能力　將加強攻柯力道

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其中，以司法正義、居住正義為訴求，原本號召10萬人的「公平正義救台灣」集會被視為指標之一，未料人數未到預期，主辦方雖表示，非為選舉造勢，但看似「非綠大集合」，實則卻是挺柯大會，從台下群眾穿著白衣及民眾反應來看，挺柯立場不言可喻，因此716被視為民眾黨的「動員能力」，然而這樣的「成果」，讓綠營為之一振，認為柯「陸軍」能量被看破手腳，也無法證實反民進黨力量，僅是造成藍白矛盾加劇罷了。
在716集會結束後，是否衝擊賴清德選情備受關注，從民調數據來看，柯文哲在青年選票上具有優勢，在政黨攻防是否針對柯、激怒「柯粉」，也曾在黨內中激起一番討論，不過，輔選人士澄清，在政治攻防策略上，過去並未「不打柯」，是因柯已沒執政、當時沒東西打，也未失言，但隨著柯民調攀升，柯的狐狸尾巴翹起來、每天亂講話，當動作變多，破綻也變多，「以前多打侯一點，是因柯當時沒有那麼多失言，事實上兩個都會打」。
綜觀近日議題攻防，在716集會結束後，民進黨一連兩天召開「揭穿柯侯居住正義假面具」記者會，在攻擊火侯上，不只打侯，更要打柯；民眾黨、柯文哲近日追打前瞻計畫議題，並大酸「錢沾計畫」，使綠營高度重視，賴清德、黨內高層均下令黨公職闢謠，向民眾說明前瞻在地方的實體政績，在民進黨立法院黨團部分，也數度召開記者會針對北流、前瞻議題向社會釋疑，以消毒外界疑慮。
至於砲火劍指柯意味濃厚，是否會影響賴清德年輕選票？輔選人士坦言，柯的青年選票比較多，但隨著失言多，青年票也會跟著流失，不論未來是否藍白合，民進黨也要贏，「不能因為怕就不打他」。
隨著選舉腳步逼近，政治議題變動快，也使黨內高層密切注意，至於發言體系，則是隨時處在備戰狀態，才能立即回應及因應，黨內高層強調，未來在政治攻防上會維持快速反應機制，「並沒有針對誰，都是看議題決定」。