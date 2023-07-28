全球研發中心啟用　張忠謀：台積電因自主技術成兵家必爭之地

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張忠謀強調，科技事業必須自主技術，台灣有很多科技公司，但有些沒有自主的技術，這點是台積電從開始就堅持的。他說，台積電從技術自主到技術領先，是一條漫長的路，走了有30年，直到7奈米才有十分的信心講技術領先，如今研發支出逐漸增加，佔營收比重來到8%以上，這部分研發人員一點都沒有讓步。
台積電總裁魏哲家致詞時表示，全球研究中心的啟用是想向大家表示台積電根留台灣的決心，因為這段期間外界有些聲音，質疑台積電是否把重心往外移、台灣發展停頓？他強調「沒有」！
魏哲家表示，全球研發中心的啟用就是宣告台積電根留台灣，第二也要向政府多年來的支持表達謝意，台積電仰賴政府在水電、土地與人才方面的支持，沒有政府的支持就沒有現在的規模，台積電承諾對綠能發電與節約用水，對環保的要求，這是對社會國家的責任義務。他說，創辦人張忠謀雖然已經退休，但影響力並沒有退休，經營團隊謹守他堅持的原則，台積電將持續努力不懈，
董事長劉德音也在會上表示，全球研發中心將持續推動半導體技術往前邁進，也驅動科技未來的創新，他感謝張忠謀30幾年前引領台積電，最早在工研院電子所設立研發，後來隨廠而居，研發中心在12廠待了20年，現在有了新環境，將更積極開發半導體先進製程技術。
劉德音認為，對研發人員來說，最重要是面對技術不斷演進的要求，總是秉持務實與創新的態度，持續創造高經濟價值技術，也對人類世界產生深遠影響，未來20年將由研發人員持續在新的研發中心發揚光大、釋放強大創新力量，要大家拭目以待。
台積電全球研發中心預計將招募8000名研發人員，初期先進駐2000人。台積電創辦人張忠謀曾說，台積電的核心價值就是誠信正直、承諾與創新，其中創新是台積電的成長泉源，多年來堅持自主技術，董事長劉德音也曾表示，將打造全球研發中心為「台版貝爾實驗室」，說未來10年將是半導體產業快速成長的時代，台灣會在世界經濟發展中扮演更重要的角色，強調台積電會繼續保持技術領先、深耕台灣。