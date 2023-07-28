蘇姿丰也知道這文化！台電今夏推「專屬乖乖」　靈感竟來自記者

全球研發中心啟用　張忠謀：台積電因自主技術成兵家必爭之地

▲台積電全球研發中心今（28）日正式啟用，創辦人張忠謀致詞時表示，因為有研發人員的努力，讓台積電變成「兵家必爭之地」。（圖／記者許家禎攝，2023.7.28）
▲台積電全球研發中心今（28）日正式啟用，創辦人張忠謀致詞時表示，因為有研發人員的努力，讓台積電變成「兵家必爭之地」。（圖／記者許家禎攝，2023.7.28）

記者許家禎／新竹報導

台積電全球研發中心今（28）日正式啟用，創辦人張忠謀致詞時表示，他向研發人員致上敬意，因為有他們，台積電對世界半導體界、對世界經濟有很大的貢獻，笑說也讓台積電變成「兵家必爭之地」。他強調科技事業必須自主技術，台積電從開始就堅持自主技術，一路上戰戰兢兢，坦言直到7奈米才有十分的信心講技術領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電全球研發中心於今日上午10點半舉行啟用典禮，總統蔡英文、行政院長陳建仁、經濟部長王美花以及創辦人張忠謀皆出席盛會。張忠謀致詞時表示，他對研發人員敬十分的敬意，這五年來、十年來，研發團隊與經營團隊對世界半導體界、對世界經濟的貢獻很大，笑說因為這些讓台積電變成「兵家必爭之地」。

張忠謀強調，科技事業必須自主技術，台灣有很多科技公司，但有些沒有自主的技術，這點是台積電從開始就堅持的。他說，台積電從技術自主到技術領先，是一條漫長的路，走了有30年，直到7奈米才有十分的信心講技術領先，如今研發支出逐漸增加，佔營收比重來到8%以上，這部分研發人員一點都沒有讓步。

台積電總裁魏哲家致詞時表示，全球研究中心的啟用是想向大家表示台積電根留台灣的決心，因為這段期間外界有些聲音，質疑台積電是否把重心往外移、台灣發展停頓？他強調「沒有」！

魏哲家表示，全球研發中心的啟用就是宣告台積電根留台灣，第二也要向政府多年來的支持表達謝意，台積電仰賴政府在水電、土地與人才方面的支持，沒有政府的支持就沒有現在的規模，台積電承諾對綠能發電與節約用水，對環保的要求，這是對社會國家的責任義務。他說，創辦人張忠謀雖然已經退休，但影響力並沒有退休，經營團隊謹守他堅持的原則，台積電將持續努力不懈，

董事長劉德音也在會上表示，全球研發中心將持續推動半導體技術往前邁進，也驅動科技未來的創新，他感謝張忠謀30幾年前引領台積電，最早在工研院電子所設立研發，後來隨廠而居，研發中心在12廠待了20年，現在有了新環境，將更積極開發半導體先進製程技術。

劉德音認為，對研發人員來說，最重要是面對技術不斷演進的要求，總是秉持務實與創新的態度，持續創造高經濟價值技術，也對人類世界產生深遠影響，未來20年將由研發人員持續在新的研發中心發揚光大、釋放強大創新力量，要大家拭目以待。

台積電全球研發中心預計將招募8000名研發人員，初期先進駐2000人。台積電創辦人張忠謀曾說，台積電的核心價值就是誠信正直、承諾與創新，其中創新是台積電的成長泉源，多年來堅持自主技術，董事長劉德音也曾表示，將打造全球研發中心為「台版貝爾實驗室」，說未來10年將是半導體產業快速成長的時代，台灣會在世界經濟發展中扮演更重要的角色，強調台積電會繼續保持技術領先、深耕台灣。

▲台積電全球研發中心今（28）日正式啟用。（圖／記者許家禎攝.2023.7.28）
▲台積電全球研發中心今（28）日正式啟用。（圖／記者許家禎攝.2023.7.28）

台積電打造「台版貝爾實驗室」今啟用　傳張忠謀親自站台打氣

台積電設置全球研發中心　專家：深根台灣有優勢、供應鏈吃定心丸

財經小辭典／台積電銅鑼建廠擴充CoWoS產能　什麼是CoWoS？

AI需求爆發！台積電斥資900億元　興建銅鑼園區先進封裝廠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀