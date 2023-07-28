過敏兒吹冷氣鼻水直流　醫師推薦「抗敏茶」擺脫噴嚏

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上呼吸道過敏一般稱為「過敏性鼻炎」，而下呼吸道過敏則會造成「氣喘」。氣喘是呼吸道慢性發炎而造成呼吸道過度敏感，症狀是反覆咳嗽、喘鳴、胸悶及呼吸急促。吳宛容中醫師提到，這種情況在白天醒來和晚上睡前特別明顯，中醫在治療上也會根據每個人不同的體質做調養。
過敏性鼻炎中醫稱「鼻鼽」 常有氣虛表現過敏性鼻炎在中醫稱作「鼻鼽」，主要與肺、脾、腎三臟關係較大。《黃帝內經》指出肺主皮毛，司呼吸，開竅於鼻；脾主運化，將水穀運化為精微物質；腎主藏精，主納氣，是人體生長發育及各種功能活動的物質基礎。若此三臟功能失調則容易發生過敏性鼻炎。
過敏性鼻炎的患者常有「氣虛」的表現，而適當的補氣藥可調節身體的免疫機能。吳宛容中醫師分享，「補氣藥」可提高人體代謝功能，對於冬天或是在冷氣房會手腳冰冷的人來說，可適當的提高身體的基礎代謝率。中醫在治療過敏性鼻炎常會使用玉屏風散，裡面的白朮可補氣健脾、黃耆補氣提升免疫力、防風祛風解表可改善打噴嚏流鼻水的症狀。有時也會根據患者的體質適當的給予活血化瘀及清熱利濕的用藥，對於體質的判斷，還是要諮詢專業的中醫師。
晨起一杯抗敏茶，跟打噴嚏說掰掰
- 抗敏茶
做法：
- 將藥材洗淨
- 裝進過濾袋，置入保溫杯中
- 沖入沸水700毫升，燜泡30分鐘後即可服用
- 可反覆用熱水沖泡至味淡
- 迎香穴：不聞香臭取迎香
取穴方法：鼻翼外側，鼻孔旁5分處。
功效：此穴具有清熱散風，宣通鼻竅，預防感冒的作用。感冒或鼻過敏引起的鼻腔閉塞，以致不聞香臭，都可以取此穴進行治療。
- 合谷穴：頭面合谷效神通
取穴方法：食指拇指併攏，虎口處出現隆起的肌肉，如山峰狀。
功效：此穴具有開竅醒神、鎮靜止痛、通經活絡、清熱解表之功。感冒鼻子不通或肩頸痠痛，按捏合谷穴，都有一定程度祛除疼痛的效果。
- 孔最穴：咳嗽氣喘找孔最
取穴方法：伸前臂仰掌，在太淵穴與尺澤穴連線上的4/9處。
功效：此穴具有清熱、發表、利咽、止血的功效。臨床上可用來治療哮喘、咳嗽等感冒及過敏症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58705
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