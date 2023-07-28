福原愛遭江宏傑指控違法！電視台不敢用 恐遭中日列黑名單
藝人江宏傑昨（27）日在日本召開國際記者會，控訴前妻福原愛違法，於2022年從台灣返回日本後失去聯繫。對此，日本業界人士認為，光是被指控這項罪名，那麼日本電視台幾乎不敢再用福原愛，就連中國那邊的工作，福原愛勢必會很難生存下去。
記者詹鎰睿/綜合報導
針對江宏傑的指控違法，福原愛則祭出5大聲明，包含「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決，詳細說明請參照日本律師的聲明。」第2點則是駁斥江宏傑指控的事件非事實；第3點是福原愛的日本委任律師一直都有與江宏傑的日本委任律師聯繫，相關案件也都交由律師在互動，並無江宏傑所言完全無法有對接窗口，第4點則是牽涉到兒少法不予刊登；第5點則透露，離婚背後有許多原因，但基於保護江宏傑形象，所以一直沒有正面攻擊，「請江宏傑也能成熟的面對離婚。」
據日本媒體《Daily新潮》報導，有日本電視台人士表示，雖然福原愛否認違法，可是一旦引起涉罪疑慮時，「電視台就不會再用她了。」再加上福原愛過去婚內出軌、不倫戀的形象，若還想在日本演藝界發展會非常困難。另據《東京體育報》報導，廣告界人士認為，只要福原愛列為「被告」，有極大機率失去工作，與此同時，日本體育界也傳出停止福原愛活動的聲浪。
此外，在中國人氣超高的福原愛，雖具有一定影響力，但「犯罪」對中國政府來說非常嚴重，一確定涉罪就立刻遭到贊助商切割，電視節目、廣告都會火速撤下，就連「福原愛」這3個字都禁止出現，等於福原愛復出後的所有努力通通白費，收入恐將面臨前所未有的危機。