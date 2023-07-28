分科測驗數甲6年來最難、頂標41級分　大考中心曝114考數乙進度

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大考中心代理主任黃璀娟說，分科測驗（先前為指考）報名人數逐年下降，去年人數大降主要是課綱異動，大考中心也沒想到112年會增加那麼多人，目前估113年分科測驗人數將回到過去趨勢，比4萬2257人減少。
大考中心公布，今年數甲五標均比去年低，其中頂標僅41級分、前標34級分、均標22級分、後標13級分、底標僅8級分，五標均為近6年來最低；化學科頂標為46級分、前標39級分，同樣為近五年來最低；物理科去年被評為史上最難，但今年試題相較容易，頂標達50級分、前標44級分均為近五年來最高，其他三標也較去年高；生物科五標與去年一樣，級分人數百分比和過去四年類似。
大考中心試務召集人沈青嵩表示，今年數甲計算量大，比較難，所以分數降低，但以人數百分比分布圖來看，只是整體平移而已，不影響鑑別度，頂標減底標33級分與去年一樣；物理則是計算量少，且沒有繁雜的計算題，因此今年學生普遍考得不錯，可以發現頂標與底標相減為35級分，人數百分比分布圖散的最開，代表鑑別度不錯，是比較理想的狀態。
至於社會組三科，歷史科頂標為52級分、底標為26級分，人數百分比分布上高分群、低分群接近去年狀況；地理科頂標53級分，五標均為近五年來最高，且相較於去年則是中高分群人數分佈均增加；公民科頂標為51級分、前標47級分比去年略降，但均標至底標和去年雷同，人數百分比分布與去年相比，中間成績略高而高分群略低。
黃璀娟表示，地理科近年才納入繪圖題，很多考生還不適應，112學測有2題繪圖題得分率不高，但這次分科測驗3題繪圖題的得分情況有改善，表示學生慢慢熟悉在答題卷上繪圖的作答形式，會將文字轉譯為圖形，她也鼓勵學生面對繪圖題，應試時了解題意、勇於判斷與作答。
另外，媒體詢問114年恢復考數乙的進度，黃璀娟回應，今年5月公告分科測驗數學科考試說明，有納入數乙說明，包括測驗目標、範圍、題型、試題舉例等，明年會公告參考試卷、114年就會考試了；下個月初會公告113年考試簡章，明年8月會公告114年的考試簡章，就會把數乙納入；針對考生關注是否恢復考國英，則會依照招聯會多元入學方案跟著調整，主要會配合招聯會的招生設計。