MLB／邪惡帝國沒望了？大谷翔平可能續約天使 美媒點出關鍵
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊將大谷翔平撤出交易市場的決定遭到質疑，認為這可能導致天使將在季後無償失去他，但據《紐約郵報》資深記者Jon Heyman消息指出，大谷很可能會選擇與天使續約，原因是對於現在的環境感到滿意。
記者路皓惟/綜合報導
儘管外界有些人認為天使留住大谷翔平的機率是微乎其微，但天使隊老闆Arte Moreno可能比任何人都更願意花錢留下這位二刀流好手，且他也有砸錢簽明星球員的經驗，像是Mike Trout，Albert Pujols和Anthony Rendon等。
洛杉磯道奇隊、舊金山巨人隊、聖地牙哥教士隊和西雅圖水手隊都被視為大谷可能的新東家，但Jon Heyman強調，不要低估天使隊續約大谷的可能性。
美媒提到大谷翔平可能選擇續留天使原因，主要是他在天使待了6年，相當熟悉及適應安納罕的環境，如果天使願意跟進市場各隊的合約報價，大谷或許會優先考慮自己熟悉的環境。
自從美媒報導大谷翔平被撤出交易市場的消息之後，大谷幹勁十足，在今（28）日對底特律老虎雙重賽繳出鬼神表現，先是在首場投出完投完封勝，並在第二戰敲出雙響砲，率領天使4連勝。目前天使戰績來到54勝49敗，在美聯外卡僅落後於多倫多藍鳥3場勝差。