柯文哲演唱會募款規避政治獻金規定？柯辦：所有收入將依法申報
民眾黨主席、總統參選人柯文哲明日下午將在CORNER MAX展演館舉行募款演唱會，由於演唱會門票最高達8800元，金額與韓國女團Blackpink一樣，引發關注。不過，綠營質疑用「商業演唱會」型式夾帶總統大選募款目的，有規避政治獻金申報或外國、中港澳人士不得捐獻政治獻金等規定之嫌。對此，柯文哲競選辦公室今（28）日表示，柯文哲委託商業公司舉辦演唱會，所有收入將依法申報，誠實報稅，每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲競選總部發言人陳智菡表示，柯文哲演場會售票清楚、一目瞭然，柯文哲委託商業公司舉辦演唱會，所有收入將依法申報，誠實報稅，線上售票每張500元，幾乎是成本打平而已，
陳智菡表示，演唱會每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚，比起民進黨的募款餐會或政治人物私下收受現金更公開透明，也希望讓人民以更輕鬆的方式參與政治，選舉不要如此肅殺。
陳智菡指出，演唱會與政治人物出書，皆屬單純商業行為，法律之前人人平等，不該隨意指摘他人預謀犯罪，甚至入人於罪，也希望這些民進黨民代、參選人不要整天動用國家機器為政黨服務，浪費公務資源。