前竹市長林智堅論文抄襲案被控誹謗 因與調查官和解獲不起訴
調查局調查官余正煌去年因選舉，捲入前新竹市長林智堅論文抄襲案，余正煌對林智堅提起自訴違反著作權法、也另提加重誹謗告訴。不過，余、林今年6月間在北院達成和解，余正煌也決定撤回所有告訴，台北地檢署收到撤告狀後，今（28）日對林智堅做出不起訴處分。
記者潘千詩／台北報導
去年九合一選舉期間，林智堅原本要代表民進黨參選桃園市長，卻被踢爆2008年中華大學科技管理研究所的《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》論文，以及台大國發所《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響—以2014新竹市長選舉為例》論文，涉嫌抄襲。
最後，台大、中華大學接續認定林智堅的論文抄襲，林智堅也因此宣布退選桃園市長。
其中，台大論文抄襲部分，林智堅曾在去年7月24日、8月9日於民進黨黨部舉行記者會，聲稱當時的指導教授、前國安局長陳通明將林智堅所做的民調數據等資料，提供給余正煌參考。
余正煌因此對林智堅提起自訴，控告林違反著作權法，並針對林智堅在記者會中所說的話提起誹謗告訴。
台北地院6月間曾找林智堅、余正煌親自到庭談和解，林智堅同意捐30萬元做公益，並承認過去批評余正煌不恰當，余正煌同意對2案撤回告訴，因此林智堅的妨害名譽案，檢方不起訴。