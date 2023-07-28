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引領時尚精品髮圈潮流！L. ERICKSON攜蝦皮商城正品保障獲客

▲L. ERICKSON針對平台上眾多年輕消費者，搭配高轉單率如：1000元左右商品，也切入近年熱愛健身戶外運動，且經常有綁髮需求的女性客群。(圖／品牌提供)
▲L. ERICKSON針對平台上眾多年輕消費者，搭配高轉單率如：1000元左右商品，也切入近年熱愛健身戶外運動，且經常有綁髮需求的女性客群。(圖／品牌提供)

生活中心/綜合報導

「我是細軟髮，綁頭髮很容易被髮圈咬髮，每次拆下來頭髮都會痛，但 L.　ERICKSON髮圈綁起來不會咬髮！」、「我的髮量很多，又經常跑步， L. ERICKSON髮圈彈性很好，綁三圈就很穩，而且第三圈不用特別加重力道，頭皮不會痛。」細覽 L. ERICKSON於蝦皮商城的評價是這麼說的，這是來自美國西雅圖、成立超過25年象徵時尚精品的髮圈品牌，早已是多數美國女性的隨身穿搭之一，包括多數台灣人耳熟能詳的知名美劇《花邊教主》、電影《戀夏 500 日》女主角們也經常配戴， L. ERICKSON因此被讚譽為「髮飾界的精品」，更是滿足每一個女性自信美麗的配件。

2014年由頂客時尚創辦人翁小涵代理並進軍台灣，品牌更於2017年進駐蝦皮商城，L. ERICKSON針對平台上眾多年輕消費者，搭配高轉單率如：1000元左右商品，也切入近年熱愛健身戶外運動，且經常有綁髮需求的女性客群，亦看準台灣母親節、聖誕節等檔期的大量送禮需求，推出強調節慶感的外觀產品禮盒，瞄準精緻外觀且滿足不失實用的特性，更成功抓住台灣25歲至44歲廣大女性客群。
 

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▲L. ERICKSON針對平台上眾多年輕消費者，搭配高轉單率如：1000元左右商品，也切入近年熱愛健身戶外運動，且經常有綁髮需求的女性客群。（圖／品牌提供）
▲L. ERICKSON針對平台上眾多年輕消費者，搭配高轉單率如：1000元左右商品，也切入近年熱愛健身戶外運動，且經常有綁髮需求的女性客群。（圖／品牌提供）
除此之外， L. ERICKSON透過蝦皮AMS聯盟行銷、站內關鍵字廣告等數位行銷工具，於今年5月衝出與前一年11.11最強購物節相近的營業額，更在2023上半年即創造相較去年同期成長近5成的業績銷售，超乎想像的績效表現更強化了品牌得以針對下半年電商大檔全力衝刺的準備！
 

▲一條條來自美國的彈力髮圈品牌，除了陸續推出髮箍、髮帶、髮夾、抓夾等延伸商品外，除了積極設立台灣品牌官網，同時進駐百貨專櫃及駐點於熱鬧商圈的快閃店位，還進一步於蝦皮商城開設官方賣場。（圖／品牌提供）
▲一條條來自美國的彈力髮圈品牌，除了陸續推出髮箍、髮帶、髮夾、抓夾等延伸商品外，除了積極設立台灣品牌官網，同時進駐百貨專櫃及駐點於熱鬧商圈的快閃店位，還進一步於蝦皮商城開設官方賣場。（圖／品牌提供）
一條條來自美國的彈力髮圈品牌，除了陸續推出髮箍、髮帶、髮夾、抓夾等延伸商品外，除了積極設立台灣品牌官網，同時進駐百貨專櫃及駐點於熱鬧商圈的快閃店位，還進一步於蝦皮商城開設官方賣場。除了具備整合全通路優勢，小小的髮圈究竟是如何躍升為國際品牌，並成功攻破眾多年輕女性心占成為日常必備品呢？

首先，L. ERICKSON看準長髮女性的綁髮痛點，在商品設計上利用數十條彈力繩進行螺旋交錯編織，推出不咬髮、不易鬆、彈性強的彈力髮圈，亦針對細軟髮、豐厚髮分別推出細版、粗版髮圈，也專攻運動族群推出運動髮圈與運動髮帶。而在消費者眼裡，L. ERICKSON的髮圈不只好用、顏質也高，觀察到有許多女性顧客就算沒有立即的綁髮需求，也會隨身配戴於手腕上，待日常需要綁髮場合如：下廚、運動、環境太熱時，就能立即取下髮圈並紮好頭髮，無形中也藉髮飾品塑造出動靜皆宜的女力形象。

L. ERICKSON品牌代理人翁小涵進一步分享，除了L. ERICKSON商品本身耐用好看的特性、隨即圈走大票年輕女性族群外，主要客群更十分認同品牌價值，甚至願意主動分享、或以送禮方式給傳遞給周邊朋友；不僅如此，翁小涵觀察，台灣消費者在碰到母親節與聖誕節等檔期時，無論是個人送禮、抑或參加交換禮物，「禮物」消費需求都極為龐大。因此，品牌在原先就具有高辨識度的產品外型上，推出更多樣化的顏色與包裝，例如：彈力髮圈的15入圓盤包裝及21入桶裝，都是適合年節送禮的精美禮盒，更塑造出不同個性化風格配件，人手一條也能隨當天的穿著、心情喜好自行搭配，可說是令女性族群們愛不釋手的神奇髮圈！
 

▲ L. ERICKSON透過蝦皮AMS聯盟行銷、站內關鍵字廣告等數位行銷工具，於今年5月衝出與前一年11.11最強購物節相近的營業額。（圖／品牌提供）
▲ L. ERICKSON透過蝦皮AMS聯盟行銷、站內關鍵字廣告等數位行銷工具，於今年5月衝出與前一年11.11最強購物節相近的營業額。（圖／品牌提供）

L. ERICKSON藉蝦皮商城三大保障獲客信賴！關鍵字廣告引導業績成長逾45%

L. ERICKSON除了針對不同的「綁髮」需求推出合適商品，在銷售環節上，也因應不同通路打造不同行銷策略。除了於實體通路方面，品牌去年透過百貨公司週年慶期間，邀請各界專業髮型師合作，透過在實體櫃位第一手示範、傳授綁髮技巧吸引消費者駐足，更藉由面對面互動成功吸引潛在顧客靠櫃體驗，藉此對消費者進行產品認證教育，強化品牌與消費者間關係。針對線上電商通路策略，L. ERICKSON藉助蝦皮商城「正品保障、15 天鑑賞期、蝦皮安心退」等三大保障，除有效建立起消費者對品牌的信心與高辨識度，也制定行銷策略與年輕客群們打交道，具體作法包括：藉由主打8入組髮圈、千元以下的商品定價策略，有效促成業績轉單。

此外，為了精準觸及潛在消費者，L. ERICKSON 也在蝦皮關鍵字廣告運用「髮圈、彈力髮圈、L. ERICKSON」等高觸及率關鍵字，不僅於重要檔期間ROAS平均突破20倍，更在今年4至5月母親節活動檔期，站內廣告業績成長45%。

CPAS廣告、蝦皮直播等數位工具多箭齊發　品牌加碼投資AMS聯盟行銷精準鎖客

翁小涵指出，「相較於其他電商平台，蝦皮購物的數位行銷做的最好。」除了前述的站內關鍵字廣告，也曾於檔期間固定投放CPAS廣告給曾瀏覽過賣場、卻尚未下單的顧客，利用數位工具「追回」那些高潛力的猶豫客訂單。對有心經營電商的品牌來說，每年雙11期間通常被視為一年當中最重要檔期，而L. ERICKSON在行銷推廣及策略布局上的重視程度當然也不例外。有趣的是，品牌在今年5月透過多元的數位行銷工具強勢突破自身業績門檻，創造與前一年11.11最強購物節相近營業額！

那麼究竟一下就做出超越雙11的業績是如何辦到的呢？L. ERICKSON為了講究精準鎖客且讓商品更有機會被看見，當月透過蝦皮AMS聯盟行銷，精選20位與品牌形象較一致的KOLs合作，一邊藉助互動感十足的蝦皮直播工具，透過直播主個人魅力及詳細介紹產品的能力，成功將彈力髮圈商品特色傳遞給潛在粉絲。透過多樣蝦皮數位行銷工具，品牌總結今年上半年於蝦皮商城的業績表現，成功繳出買氣成長近乎5成的漂亮成績單！

綜觀商品本身具備的實力，L. ERICKSON也持續在台灣市場的業績表現與品牌推廣突破重圍，成功將「能綁在頭上、也能繫在腕上」這樣時尚潮流的產品形象拓展至更多美麗女性。
 

▲L. ERICKSON除了針對不同的「綁髮」需求推出合適商品，在銷售環節上，也因應不同通路打造不同行銷策略。（圖／品牌提供）
▲L. ERICKSON除了針對不同的「綁髮」需求推出合適商品，在銷售環節上，也因應不同通路打造不同行銷策略。（圖／品牌提供）

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