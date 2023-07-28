引領時尚精品髮圈潮流！L. ERICKSON攜蝦皮商城正品保障獲客

2014年由頂客時尚創辦人翁小涵代理並進軍台灣，品牌更於2017年進駐蝦皮商城，L. ERICKSON針對平台上眾多年輕消費者，搭配高轉單率如：1000元左右商品，也切入近年熱愛健身戶外運動，且經常有綁髮需求的女性客群，亦看準台灣母親節、聖誕節等檔期的大量送禮需求，推出強調節慶感的外觀產品禮盒，瞄準精緻外觀且滿足不失實用的特性，更成功抓住台灣25歲至44歲廣大女性客群。
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一條條來自美國的彈力髮圈品牌，除了陸續推出髮箍、髮帶、髮夾、抓夾等延伸商品外，除了積極設立台灣品牌官網，同時進駐百貨專櫃及駐點於熱鬧商圈的快閃店位，還進一步於蝦皮商城開設官方賣場。除了具備整合全通路優勢，小小的髮圈究竟是如何躍升為國際品牌，並成功攻破眾多年輕女性心占成為日常必備品呢？
首先，L. ERICKSON看準長髮女性的綁髮痛點，在商品設計上利用數十條彈力繩進行螺旋交錯編織，推出不咬髮、不易鬆、彈性強的彈力髮圈，亦針對細軟髮、豐厚髮分別推出細版、粗版髮圈，也專攻運動族群推出運動髮圈與運動髮帶。而在消費者眼裡，L. ERICKSON的髮圈不只好用、顏質也高，觀察到有許多女性顧客就算沒有立即的綁髮需求，也會隨身配戴於手腕上，待日常需要綁髮場合如：下廚、運動、環境太熱時，就能立即取下髮圈並紮好頭髮，無形中也藉髮飾品塑造出動靜皆宜的女力形象。
L. ERICKSON品牌代理人翁小涵進一步分享，除了L. ERICKSON商品本身耐用好看的特性、隨即圈走大票年輕女性族群外，主要客群更十分認同品牌價值，甚至願意主動分享、或以送禮方式給傳遞給周邊朋友；不僅如此，翁小涵觀察，台灣消費者在碰到母親節與聖誕節等檔期時，無論是個人送禮、抑或參加交換禮物，「禮物」消費需求都極為龐大。因此，品牌在原先就具有高辨識度的產品外型上，推出更多樣化的顏色與包裝，例如：彈力髮圈的15入圓盤包裝及21入桶裝，都是適合年節送禮的精美禮盒，更塑造出不同個性化風格配件，人手一條也能隨當天的穿著、心情喜好自行搭配，可說是令女性族群們愛不釋手的神奇髮圈！
L. ERICKSON藉蝦皮商城三大保障獲客信賴！關鍵字廣告引導業績成長逾45%
L. ERICKSON除了針對不同的「綁髮」需求推出合適商品，在銷售環節上，也因應不同通路打造不同行銷策略。除了於實體通路方面，品牌去年透過百貨公司週年慶期間，邀請各界專業髮型師合作，透過在實體櫃位第一手示範、傳授綁髮技巧吸引消費者駐足，更藉由面對面互動成功吸引潛在顧客靠櫃體驗，藉此對消費者進行產品認證教育，強化品牌與消費者間關係。針對線上電商通路策略，L. ERICKSON藉助蝦皮商城「正品保障、15 天鑑賞期、蝦皮安心退」等三大保障，除有效建立起消費者對品牌的信心與高辨識度，也制定行銷策略與年輕客群們打交道，具體作法包括：藉由主打8入組髮圈、千元以下的商品定價策略，有效促成業績轉單。
此外，為了精準觸及潛在消費者，L. ERICKSON 也在蝦皮關鍵字廣告運用「髮圈、彈力髮圈、L. ERICKSON」等高觸及率關鍵字，不僅於重要檔期間ROAS平均突破20倍，更在今年4至5月母親節活動檔期，站內廣告業績成長45%。
CPAS廣告、蝦皮直播等數位工具多箭齊發 品牌加碼投資AMS聯盟行銷精準鎖客
翁小涵指出，「相較於其他電商平台，蝦皮購物的數位行銷做的最好。」除了前述的站內關鍵字廣告，也曾於檔期間固定投放CPAS廣告給曾瀏覽過賣場、卻尚未下單的顧客，利用數位工具「追回」那些高潛力的猶豫客訂單。對有心經營電商的品牌來說，每年雙11期間通常被視為一年當中最重要檔期，而L. ERICKSON在行銷推廣及策略布局上的重視程度當然也不例外。有趣的是，品牌在今年5月透過多元的數位行銷工具強勢突破自身業績門檻，創造與前一年11.11最強購物節相近營業額！
那麼究竟一下就做出超越雙11的業績是如何辦到的呢？L. ERICKSON為了講究精準鎖客且讓商品更有機會被看見，當月透過蝦皮AMS聯盟行銷，精選20位與品牌形象較一致的KOLs合作，一邊藉助互動感十足的蝦皮直播工具，透過直播主個人魅力及詳細介紹產品的能力，成功將彈力髮圈商品特色傳遞給潛在粉絲。透過多樣蝦皮數位行銷工具，品牌總結今年上半年於蝦皮商城的業績表現，成功繳出買氣成長近乎5成的漂亮成績單！
綜觀商品本身具備的實力，L. ERICKSON也持續在台灣市場的業績表現與品牌推廣突破重圍，成功將「能綁在頭上、也能繫在腕上」這樣時尚潮流的產品形象拓展至更多美麗女性。