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夏季三伏貼改善過敏！　誰不適合使用？使用後要注意哪些？

夏季三伏貼改善過敏！　誰不適合使用？使用後要注意哪些？
夏季三伏貼改善過敏！　誰不適合使用？使用後要注意哪些？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】過敏可以透過中醫「冬病夏治」，其中「三伏貼」是許多人耳熟能詳的治療方式之一，對於改善過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎等問題有不錯的成效。不過，仍有民眾對於三伏貼並不了解，究竟誰適合使用？三伏貼又有哪些禁忌症不宜使用？使用三伏貼後又該注意什麼呢？

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三伏貼非人人適用　6對象不建議使用！

今（2023）年三伏時間為7月21日（初伏）、7月31日（中伏）、8月10日（末伏），不過一直到八月底前，都是可以進行三伏貼的時間。民眾若有過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、易染感冒風寒等問題，其實都可以考慮使用三伏貼獲得不錯的預防效果。

不過，光田綜合醫院中醫部王敦正醫師表示，並非人人都適合使用三伏貼，像以下6對象就不建議使用三伏貼：

  • 孕婦
  • 已有感染症狀者
  • 未滿二歲以上的幼童
  • 會因三伏貼的刺癢熱感不受控制搔抓者
  • 體質較為燥熱者，可能會因為較溫熱的中藥而「火上加火」產生不適
  • 敷貼位置皮膚有局部外傷者

三伏貼要多久療程？　使用後要注意什麼？

而三伏貼除了要注意是否符合適用對象外，療程時間也是需要注意的部分，很多人以為三伏貼只要1次就有效，但事實上並非如此。王敦正醫師表示，三伏貼的療程需1年進行3次，每次需間隔7至10天，且需連續3年才算完整療程。

而使用三伏貼後，藥物敷貼處可能會有刺刺熱熱癢癢的感覺，這是因為溫辛的藥材正在刺激穴道皮膚，藉此達到溫筋通脈的效果，屬於正常現象，民眾不需太過驚慌，但若有劇烈不適仍應前往醫療院所由醫師進一步評估。

此外，現在夏季炎熱，冰涼的手搖飲幾乎是人手一杯，但執行三伏貼療程時需要忌生冷飲食，所以民眾應特別留意。王敦正醫師解釋，由於生冷冰飲會帶來寒氣，影響三伏貼的效果，因此還是建議患者多忍耐，甚至能趁此減少喝冰冷飲品的次數就更好了。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58697

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