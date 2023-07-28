夏季三伏貼改善過敏！　誰不適合使用？使用後要注意哪些？

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三伏貼非人人適用 6對象不建議使用！今（2023）年三伏時間為7月21日（初伏）、7月31日（中伏）、8月10日（末伏），不過一直到八月底前，都是可以進行三伏貼的時間。民眾若有過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、易染感冒風寒等問題，其實都可以考慮使用三伏貼獲得不錯的預防效果。
不過，光田綜合醫院中醫部王敦正醫師表示，並非人人都適合使用三伏貼，像以下6對象就不建議使用三伏貼：
- 孕婦
- 已有感染症狀者
- 未滿二歲以上的幼童
- 會因三伏貼的刺癢熱感不受控制搔抓者
- 體質較為燥熱者，可能會因為較溫熱的中藥而「火上加火」產生不適
- 敷貼位置皮膚有局部外傷者
三伏貼要多久療程？ 使用後要注意什麼？而三伏貼除了要注意是否符合適用對象外，療程時間也是需要注意的部分，很多人以為三伏貼只要1次就有效，但事實上並非如此。王敦正醫師表示，三伏貼的療程需1年進行3次，每次需間隔7至10天，且需連續3年才算完整療程。
而使用三伏貼後，藥物敷貼處可能會有刺刺熱熱癢癢的感覺，這是因為溫辛的藥材正在刺激穴道皮膚，藉此達到溫筋通脈的效果，屬於正常現象，民眾不需太過驚慌，但若有劇烈不適仍應前往醫療院所由醫師進一步評估。
此外，現在夏季炎熱，冰涼的手搖飲幾乎是人手一杯，但執行三伏貼療程時需要忌生冷飲食，所以民眾應特別留意。王敦正醫師解釋，由於生冷冰飲會帶來寒氣，影響三伏貼的效果，因此還是建議患者多忍耐，甚至能趁此減少喝冰冷飲品的次數就更好了。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58697
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