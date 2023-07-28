洗白仇女爭議？柯文哲揪陳佩琪看《芭比》 遭諷：竟然有空陪老婆
《Barbie芭比》電影一上映傳出驚人票房，片中對於女權的隱喻誕生不少金句；有網友進影廳觀影時，恰巧遇到近期時常爆出「仇女」言論的民眾黨總統柯文哲夫妻檔，也前往欣賞《Barbie芭比》，引發各界議論，也遭解讀是想洗白歧視女性的爭議，撕除仇女標籤。
記者孫唯容／綜合報導
熱播中的《Barbie芭比》，號稱要帶領女性走出框架，一上映就產生轟動；而目前身陷「仇女」風波的柯文哲，不僅規劃在8月初舉辦柯文哲「姐妹選哲之友」茶會活動，也被民眾直擊帶著太太陳佩琪前往影廳觀賞最新上映的《Barbie芭比》，欲撕掉仇女標籤意味濃厚。
臉書粉專「杜承哲醫師」分享該名網友直擊畫面，並發文暗諷柯文哲「稍後會發文大談芭比和女力囉？」，更直批「平常這麼忙的丈夫，連出現在家裡拿著奶瓶，都算神隊友了，到了選前應該更忙，竟然有空陪太太看電影！總不會是平時不燒香，選前曬恩愛吧？」
網友紛紛站出來留言，「這麼厭女的人會不會看到憤然離席」、「是想看完芭比來，洗白仇女言論嗎？」、「柯氏夫妻去看也太諷刺，整片都是打他們的臉」、「兩個人應該都不想看吧」等語，大酸柯文哲夫妻檔。