港警反送中執法惹議　當局難招募青年投身警隊

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香港保安局26日向立法會呈報「中國大學招聘熱線」成效，截至今年6月底，僅128名在陸港生通過遴選，預計最快7月底可獲聘，另319份申請還在處理中，不過相較於職缺需求超過5000個，上述招聘數字可說是杯水車薪。
報導指出，今年19歲的芝仔也曾嚮往投身待遇佳的港警行列，但難忘2019年參加反送中抗爭的經歷，尤其他身處示威前線目睹警察如何對付港人，取得穿警察制服資格的想法隨即幻滅。
他說，印象中小時候香港警察很友善，那時候覺得當警察可幫助市民，現在則是180度大轉變，因發現只是一個棋子而已，純粹服務傀儡的「港共政府」，傷害自己人而非維護正義。
在台就讀研究所的港生黃志堅也說，他沒法忘記2019年元朗白衣人襲擊事件當時警察的表現，並說近年香港的政治環境劇變，警察的功能也改變，工資再高也不會選擇當警察。
據香港保安局先前公布的數據，香港6大紀律部隊的空缺率高達12%，其中警隊空缺率最高，以致警隊屢降聘用門檻，像是學歷、視力和身高體重等。
香港民主派前議員許智峯表示，港警這次在中國僅招聘逾百港生，雖然還有300多個審批中，但數據遠低於實際需求。
他表示，香港警隊在中國也難招聘生力軍，凸顯港人不會被港府的宣傳洗腦。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120728