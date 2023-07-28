中國疫情死亡人數缺真相　分析人士籲北京交代

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文章指出，中國大陸社會已重開大半年，本來當局答應提供「實時死亡人數」，但已超過半年沒有更新，官方數據仍停留在8萬多。
文章表示，早前浙江公布了第一季的火葬人數為17萬，與去年同期比較大升73%，但不到3天，數據被刪除；若以浙江數據引伸至全中國，估計總死亡人數約100萬至150萬之間，與電腦模擬估計相若。
文章認為，以人口比例計算，其實上述結果已不錯，接近世界平均水平，但比美國少超過八成。
譚新強在文中表示，在疫情發生初期，他曾在美國與一些公共健康專家爭論中國清零政策的對與錯，而當時美國的死亡人數已達數十萬，中國則只有數千人，反映出清零政策雖然犧牲了經濟，卻救了許多寶貴性命，相關政策還是對的。
但他表示，「沒有官方數據，何來真相？民間只可自由揣測，一般只會往壞方向想，聽過的估計，由400萬到誇張的1000萬都有。」
他表示，沒有疫情總結的最大壞處是大大影響國民的信心和所有中國數據的公信力，包括GDP、失業率、通膨，甚至人均壽命等；事實上，在疫情之後，無數人都公然懷疑中國的任何數據，而國人的信心問題就當然更重要。（編輯：陳鎧妤）1120728
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