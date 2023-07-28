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中國疫情死亡人數缺真相　分析人士籲北京交代

▲中國疫情死亡人數缺真相，外界仍在等待北京給出交代。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國疫情死亡人數缺真相，外界仍在等待北京給出交代。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者張謙香港28日電）香港有分析人士指COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在中國大陸造成的確實死亡人數缺乏真相，呼籲北京方面公布總死亡人數。

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頗為知名的中環資產投資基金行政總裁譚新強今天在明報撰文，指近日外界有人期待北京方面交代秦剛事件，但無論此事有多麼戲劇性，都只是「個人事件」，對民眾信心和中國發展沒有多大影響，真正需要全面而科學地交代的是疫情的總死亡人數報告。

文章指出，中國大陸社會已重開大半年，本來當局答應提供「實時死亡人數」，但已超過半年沒有更新，官方數據仍停留在8萬多。

文章表示，早前浙江公布了第一季的火葬人數為17萬，與去年同期比較大升73%，但不到3天，數據被刪除；若以浙江數據引伸至全中國，估計總死亡人數約100萬至150萬之間，與電腦模擬估計相若。

文章認為，以人口比例計算，其實上述結果已不錯，接近世界平均水平，但比美國少超過八成。

譚新強在文中表示，在疫情發生初期，他曾在美國與一些公共健康專家爭論中國清零政策的對與錯，而當時美國的死亡人數已達數十萬，中國則只有數千人，反映出清零政策雖然犧牲了經濟，卻救了許多寶貴性命，相關政策還是對的。

但他表示，「沒有官方數據，何來真相？民間只可自由揣測，一般只會往壞方向想，聽過的估計，由400萬到誇張的1000萬都有。」

他表示，沒有疫情總結的最大壞處是大大影響國民的信心和所有中國數據的公信力，包括GDP、失業率、通膨，甚至人均壽命等；事實上，在疫情之後，無數人都公然懷疑中國的任何數據，而國人的信心問題就當然更重要。（編輯：陳鎧妤）1120728

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