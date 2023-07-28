華郵：白宮拒李家超出席APEC　恐波及習近平行程

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2019年香港爆發「反送中」運動，2020年香港實施國安法，同年李家超與另外10名香港官員被美國制裁。2022年李家超成為香港待首。
報導指出，雖然李家超被拒出席峰會，但香港並沒有被禁止參加峰會，其他香港官員仍可以參加。
報導形容，白宮這次的決定，是美國總統拜登努力重啟對中國關係的最新考驗。
報導引述分析人士指，這可能會促使習近平不出席APEC，而此前有報導指出，拜登與習近平可能會在APEC舉行期間會面。
不過，也有分析指出，習近平會出席峰會，因為中國經濟正大幅下滑，中國希望藉參加峰會恢復全球投資者的信心，以及向中國國內民眾展示，習近平可有效管控與美國的關係。
香港電台引述特首辦回應表示，美國應切實履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規和一貫做法，邀請行政長官以中國香港領導人身分出席會議。
發言人說，亞太經合組織舉辦會議有一貫規則及慣例，根據主辦會議的指引，成員經濟體領導人均被邀請出席領導人非正式會議，東道主有責任向各領導人發出邀請函，為他們出席會議提供便利。
發言人認為，亞太經合組織會議不屬於某個國家或經濟體，亞太經合組織也有其規則和慣例，任何東道主都要按著這些規則和慣例邀請成員參與。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1120728