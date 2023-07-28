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華郵：白宮拒李家超出席APEC　恐波及習近平行程

▲美國白宮已決定拒絕香港特首李家超出席11月於美國舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國白宮已決定拒絕香港特首李家超出席11月於美國舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北28日電）「華盛頓郵報」今天引述消息表示，美國白宮已決定拒絕香港特首李家超出席11月於美國舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC），有分析人士指出，這可能導致中國國家主席習近平也缺席。

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華郵（The Washington Post）今天以刊登「拜登，測試習近平，將會拒絕香港領袖出席經濟峰會」的報導指出，3名知情人士表示，美國國會內的「對華鷹派」成功施壓，白宮已決定拒讓特首李家超出席APEC。

2019年香港爆發「反送中」運動，2020年香港實施國安法，同年李家超與另外10名香港官員被美國制裁。2022年李家超成為香港待首。

報導指出，雖然李家超被拒出席峰會，但香港並沒有被禁止參加峰會，其他香港官員仍可以參加。

報導形容，白宮這次的決定，是美國總統拜登努力重啟對中國關係的最新考驗。

報導引述分析人士指，這可能會促使習近平不出席APEC，而此前有報導指出，拜登與習近平可能會在APEC舉行期間會面。

不過，也有分析指出，習近平會出席峰會，因為中國經濟正大幅下滑，中國希望藉參加峰會恢復全球投資者的信心，以及向中國國內民眾展示，習近平可有效管控與美國的關係。

香港電台引述特首辦回應表示，美國應切實履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規和一貫做法，邀請行政長官以中國香港領導人身分出席會議。

發言人說，亞太經合組織舉辦會議有一貫規則及慣例，根據主辦會議的指引，成員經濟體領導人均被邀請出席領導人非正式會議，東道主有責任向各領導人發出邀請函，為他們出席會議提供便利。

發言人認為，亞太經合組織會議不屬於某個國家或經濟體，亞太經合組織也有其規則和慣例，任何東道主都要按著這些規則和慣例邀請成員參與。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1120728

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