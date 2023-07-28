防權力不對等！立法院三讀通過性別平等教育法　嚴禁未成年師生戀

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由於原性平法適用範圍公私立各級學校，此次修法也擴大範圍，將軍事學校、預備學校、警察各級學校及少年矯正學校納入。
在「校園性別事件」上，三讀條文明定包含性侵害、性騷擾、性霸凌，並增訂納入「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，指校長或教職員工在執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，具有權力不對等情形，與學生在與性或性別有關之人際互動上，自應遵守專業倫理，不得與學生發展有違專業倫理的行為。
此外，修法也明訂，學生代表將納入各級性平教育委員會成員，若性騷擾行為人為校長、教師、職員或工友者，被害人可逕自向主管機關申復、學生得向行為人求償等。
長期關心性平議題的民進黨立委范雲發言時表示，性騷擾的本質是權力不對等，台灣校園至今仍是師生權力極不對等的場域，因此修性平法的關鍵，是確實在制度面層層排除不對等的權力結構，還給學生被害人應有的公平與正義。
范雲指出，本次修法在「師對生性別事件」上有四個突破性的改革，包含調查小組成員全部外聘，避免校內權力的干擾；打破原本必須「原校處理三次後」才能向上救濟的不合理，未來，學生不服校內調查與處理結果，可直接向主管機關申復；杜絕狼師，「一對多併案調查」、「擴大調查」明定入法；學校教評會改變性平會懲處建議時，被害學生有向教評會陳述意見的權利，從此，被害學生不再是被噤聲的當事人。
民進黨立委林宜瑾則說，台灣正接受MeToo運動洗禮，曾有受害者揭露在學生時期，受到老師利用職權優勢騷擾、侵害，導致往後幾年身心飽受煎熬，在修法過程中，她力倡完備對「師生戀」的法律規範，全面禁止學校職員與未成年學生發展「親密關係」，違者終身不得聘用。