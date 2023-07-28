常常跑廁所找不出原因？可能是膀胱太「過動」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到膀胱過動症大家最常想到的症狀是頻尿。李嘉文泌尿科診所蘇信豪醫師表示，有頻尿症狀並不代表是膀胱過動，其實頻尿背後潛藏許多因素。首先應瞭解頻尿的定義是「解尿次數過多」或「解尿間隔時間太短」。蘇信豪醫師舉例來說，一天的小便次數超過8次，或是一喝水就有感、想要跑廁所，一旦會影響到生活，都屬於頻尿。
而造成頻尿常見原因包括：
・生理性：喝水量、生活型態等
・病理性：泌尿道感染、結石，攝護腺肥大、中風、糖尿病等
・藥理性：治療高血壓及心室肥大等藥物
３症狀可能是膀胱過動症？
蘇信豪醫師表示，若病人來門診，如果有頻尿的問題，需要先檢查病人是否有上述的病理性或其他因素的可能，以利後續正確的治療。如果已經排除上述原因，也會看看病人是否有其他的症狀，特別是有急尿的症狀才會考慮是膀胱過動症。簡單來說，膀胱過動症的症狀包括：
・急尿：無法忍耐且有漏尿（尿失禁）可能
・頻尿：一天解尿超過8次；一個小時會尿數次
・夜尿：夜間解尿次數超過2次
膀胱過動症可能的影響？
對於病人來說，膀胱過動症最大的困擾就是急尿問題，需要立即放下手邊工作，趕忙跑到廁所解放；夜尿也會影響睡眠品質，導致隔天精神狀況不好。以鳳山李嘉文泌尿科診所蘇信豪醫師的門診為例，有三大族群特別容易受膀胱過動症所困擾：第一是櫃台公務人員，常工作一個接一個無法離開座位，一忙只好憋尿；第二是老師，通常一堂課40-50分鐘，都不能上廁所，少喝水又常讓泌尿道感染；第三則是公車貨運司機等長時間開車的族群，曾聽過有單手開車、另外一手拿寶特瓶接小便的奇觀。
如何診斷是膀胱過動症？
最重要的就是問診，大致可以藉此得知7到8成的方向，並排除其他因素。再來是觸診、驗尿等。也可以在門診利用超音波檢查，測量餘尿來確認膀胱是否有收縮功能異常，而男生也能順便檢查攝護腺健康。對於疾病複雜或初步治療無效者，才會再進行其他檢查，如影像學檢查、尿路動力學檢查等。另外，病人也可以記錄三天的解尿日誌，協助醫師診斷並作為治療前後的療效評估參考。
生活型態＋藥物治療 不再漏尿跑廁所
確診為膀胱過動症後可以怎麼做？蘇信豪醫師建議，可先從生活型態調整，例如集中在白天喝水，少量多次；少喝含咖啡因飲品，及早戒菸、減重等，並同時治療原有的慢性疾病。
藥物治療方面，膀胱過動症的治療可分為抑制膀胱肌肉過度收縮的抗膽鹼藥物，以及放鬆膀胱肌肉的β3 腎上腺素受體促效劑。要注意的是抗膽鹼藥物可能會造成副作用，包含口乾、便秘、影響大腦認知功能，尤其是老年族群要特別注意。而β3 腎上腺素受體促效劑導致藥物相關副作用的機率較抗膽鹼藥物低，惟要注意血壓的變化。
少喝水風險大！膀胱過動症用藥須知！
至於用藥得持續多久？蘇信豪醫師建議，膀胱過動症患者可以針對他的症狀進行6-12個月的治療，並鼓勵患者堅持藥物治療。在症狀得到控制後，病患可以和醫師討論彈性使用藥物甚至停止治療。然而，約1/4的患者可能在停藥後，因症狀恢復而繼續使用膀胱過動症藥物。幸好目前治療藥物的副作用少，在輕中度肝功能不全及中度腎功能不全者，都可以安全使用沒有問題，如果患者能接受也可以終身服用。
最後，蘇信豪醫師提醒，膀胱過動症患者喝水量應達到每日需求，少喝水不僅影響正常代謝，也有泌尿道感染和結石的風險，進而導致更嚴重的泌尿道問題。喝水應以少量多次為主。健康成人每日水份攝取，簡單的計算公式：體重(每公斤) x 30 c.c.，另因年齡、季節、活動量做增減，如果有心臟或腎臟功能不良者，應詢問醫師建議飲水量。若要服用保健食品，據研究，南瓜籽能改善身體發炎反應、對頻尿可能有幫助，可與醫師討論後使用。但切記，正規藥物治療才是最重要的！
－感謝鳳山李嘉文泌尿科診所蘇信豪醫師提供資訊－
診所地址：83080 高雄市鳳山區新富路266號
粉絲專頁：鳳山李嘉文泌尿科診所
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。