65歲以上公費打肺炎鏈球菌疫苗　李秉穎：今年秋冬擬接種2劑

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李秉穎表示，肺炎鏈球菌是人類最重要的細菌性感染病源，1950年代就開始發展疫苗，但到近年才又有所突破。台灣目前核准3種肺炎鏈球菌疫苗，23價疫苗是多醣體疫苗，而13價和15價疫苗是結合型疫苗。
公費23價肺炎鏈球菌「多醣體疫苗」雖然可以涵蓋23種細菌類型，但由於沒有免疫記憶力，保護時間較短；新型「結合型疫苗」則能誘發免疫記憶和抗體反應，保護時間較長，只是因技術限制，目前涵蓋血清型較多醣體疫苗少，僅有13價或15價疫苗，但都能預防容易引起嚴重併發症或死亡高風險的「血清型3」肺炎鏈球菌。其中15價疫苗涵蓋血清型較多，保護力也較13價好。結合型疫苗每劑要價3800元。
針對65歲以上高風險族群，李秉穎表示，建議先接種任1種結合型疫苗，「把地基打好」，隔1年再打多醣體疫苗，可涵蓋更多血清型；目前疾管署已討論調整公費接種政策，雖然肺炎鏈球菌感染沒有季節之分，但過往都會和流感疫苗一起宣傳，新政策預計今年秋冬上路。
台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委鄭世隆建議，19-64歲成人且有慢性肺病、吸菸、器官移植等情形建議依醫囑接種肺炎鏈球菌疫苗24。美國CDC也將肺炎鏈球菌疫苗列為糖尿病病友建議施打疫苗之一，以幫助達到更佳的防護力。若有任何疑問，民眾可前往家醫科、兒科、耳鼻喉科、婦產科、胸腔科以及感染科等相關科別進一步諮詢。
疾管署副署長曾淑慧表示，我國2015年起已將13價疫苗列入幼兒常規接種項目，成人則自2008年由台塑企業捐贈開始推行75歲以上長者接種23價疫苗，2018年疾管署統籌採購納入常規疫苗，並於去年3月4日起擴大對象至71歲長者。至於是否擴大公費接種年齡至65歲以上，以及將結合型疫苗納入公費接種計畫，她證實公費施打疫苗規劃中，細節仍待確認再對外說明。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58710
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