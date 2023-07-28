14 間基隆新創與企業交流 林鼎超：外縣市資源帶回給在地青年
為鼓勵在地青年創業、促進企業與新創交流，基隆市政府產發處於 21日舉行「創業之路，未完待續 - 青年創業家交流會」，帶領 14 組新創團隊前往啤酒頭觀光工廠參訪，活動更邀請到有理百物（Unipapa）創辦人陳奕璋分享企業品牌經營策略，從翻新經典品牌好神拖、鱷魚牌等案例出發，幫助新創團隊建立創新設計思維。
基隆市政府產業發展處長林鼎超致詞時提到，過去曾任高雄市政府青年局長、財團法人青年發展基金會副執行長，深知青年在地創業面對到的困境與不易，例如技術不純熟、缺乏資源鏈結與資金，即使找加速器幫助仍然有限。他指出：「在這個時候由地方政府介入，輔導新創團隊找出商業模式、市場定位，待團隊成熟後轉介加速器，才是真正有效地『加速』。」期待透過地方政府的資源，讓新創在創業這條路上少走冤枉路，帶領基隆市的年輕人不只走出台灣，更走向國際。
林鼎超處長補充，上任以來致力於海洋及農漁產業永續發展外，也積極推動基隆青年創業及輔導計畫。而今年度的基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫，青年及綜合規畫科也積極和非基隆市的青創單位（STARTUP101）合作，「我們希望能將外縣市的資源帶回給基隆市的在地青年」。他鼓勵在場的青年創業家們，持續地善用市府提供的輔導資源，包含像是：業師諮詢輔導、創業家工作坊、交流會及線上課程。
除了尋求地方政府支援，交流會與談人Unipapa 創辦者陳奕璋也用幽默的口吻分享創業初期拓展資源的心態，「當時我就是看產品後面有資訊，就寄信、打電話，一次又一次的拜訪，我覺得創業家尋找資源的關鍵就是臉皮要厚，才能會自己找到更多的合作機會。」值得一提的是，陳奕璋建議若團隊要經營品牌，不能過度仰賴通路。因為長遠來看，「通路的流量帶進來的都是『過客』，它不能為你帶來長期的價值。」 但若是自己與粉絲相處、建立品牌的信眾，無論你去到哪裡，粉絲都會跟著你！
本次參與交流會的 14 間基隆新創，來自112年基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫，其中包含環境生態導覽，特色咖啡廳、在地文化桌遊等團隊，希望能結合產、學、官的力量，讓更多人享受基隆 – 海洋城市的人文風情與魅力。