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美軍僅有機密設備需移除　美國軍援台灣MQ-9A無人機恐落空

▲MQ-9B海上衛士無人機。（圖 ／通用原子航空系統網站）
▲MQ-9B海上衛士無人機。（圖 ／通用原子航空系統網站）

記者呂炯昌／台北報導

「路透社」引述美國官員說法報導，美國可能最快於當地時間周五（28日）宣布對台軍事援助，金額達3.3億美元（約新台幣100億元）。軍援項目目前仍未確定，是否包含4架MQ-9A大型無人機，也引發外界高度關注。

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美國為我國主要武器來源國，但受到新冠肺炎與俄烏戰爭影響，至去年底已達價值190億美元的武器延遲交付，美國總統拜登去年12月24日簽署「2023年度國防授權法案」，授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。

根據美國國會去年批准的總統撥款權（PresidentialDrawdown Authority, PDA），提供台灣額外重大安全援助。美國提供軍事援助不需經過國會同意，美國總統可下令自美國軍火庫存輸出物品給友邦。

根據「路透社」報導，這次的軍事援助可能包含4架MQ-9A無人機，不過，由於美方為擔憂機密外洩，正研究移除只有美國空軍才配備的先進設備，且改裝費用由誰出仍未定論，可能導致該型機未納入此次軍事援助之中。對於外媒報導內容，國防部則是沒以評論。

MQ-9是通用原子航空系統為美國空軍所開發的無人機，也是世上第一種專為長時間進行高空偵察任務而設計的武裝無人機。2022年8月，國防部與美方簽約採購專用於海上空域監控與攻擊MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機，此項軍購案共購買4架，預算總金額高達台幣217億元，預計於2025年全數交付。

MQ-9B滯空時間將近40小時、航程約11,000公里，比我軍現役P-3C反潛巡邏機約17個小時的滯空時間還長，將負責高空層、長途海、空域巡邏任。MQ-9A航程與滯空時間略短，約可飛行27小時、航程約1,900公里，但是最高升限可達15,000公尺，比MQ-9B的12,000公尺高。


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