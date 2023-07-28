特企／「2023LA RUE×香菜市集」齊聚逾60家品牌　共築盛夏派對

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來自全台各地餐飲品牌獻上為了香菜市集所研發的特製口味，無論是來自高雄老靈魂的「頑固油飯」、穿梭於高雄的橘色老餐車「想不到mobile kitchen」、秉持阿嬤生命力的BBQ餐車「Tau ga mma頭家嬤煙燻BBQ」、超夯韓式炸雞品牌「Nene Chicken」還是台南最美米糕店「Oh-o米糕」甚至是甜食品牌「H&H吉拿棒」、「Butterkaka肉桂捲」、「一覺吐司」也都將在活動期間帶來意想不到的香菜美食！
香菜亮點2：文創設計也能結合「香菜」意象共同創作
不讓餐飲品牌一枝獨秀，該次眾多的手作設計中也能挖掘到許多香菜限定商品，來自台中的古著小店「BonitaStudio」、賦予靈魂與溫度的陶藝手作「odorikoko 踊の心」、主打鮮豔色彩的歐兜賣插畫家「風速新營」、既詩意又淘氣的手作陶藝「島嶼圖錄」、印度純天然植物染衣物品牌「曼荼羅」都等著民眾前來市集中尋覓香菜的身影。
香菜亮點3：首次登場品牌，不容忽視
台北咖哩品牌新秀「朱雀 Suzaku Curry Shop」首次現身市集，端上誠意十足的「香菜堅果奶油酪梨咖喱」，以店內招牌的柑橘咖哩醬配上炙燒酪梨再以清爽香菜收尾，乳脂、辣度、口味交織恰到好處，就是要讓你無法自拔！這道在店內只有晚間才能吃到的限定料理，只有在香菜市集才能滿足你中午就想吃咖哩的胃。
老字號西班牙料理名店「PS TAPAS」旗下拖車餐飲品牌「NOMAD」處女首航，打破場域束縛將店內經典料理帶到市集來，無論是生蠔、西班牙大鍋飯或是西班牙經典生啤，都將在這次的香菜市集中滿足掏客的味蕾。
香菜亮點4：全新IP角色打造限量紀念周邊
首次為主題市集定義全新IP角色「艸艸君」與「采采子」，並大膽地以綠色作為周邊商品的主要色彩，香菜市集推出三款周邊商品「香菜加滿Ｔ」、「香噴噴中筒襪」、「倒貼你der菜」，無論喜歡還是討厭香菜的你，都歡迎大膽穿出你的綠意，香味撲鼻又拉風的逛市集吧！
香菜亮點5：勇敢Say No！喊出你的心聲就送超實用「不加香菜」章
針對不愛香菜的民眾我們也有照顧到！只要你敢來服務台大聲喊出「香菜退散」，就送你限量「不加香菜」連續章，拿到之後馬上在市集上使用，往後點餐也可以直接在菜單上蓋「不加香菜」，減少被香菜支配的機率！
香菜亮點6：邀請超人氣樂團登台演唱
邀請迷幻復古節奏「icyball冰球樂團」、療癒聲線雙主唱組合「南西肯恩」於活動日晚間18:40-19:10開唱，為我們用迷人聲線，點綴這個綠意盎然的夜晚。
香菜亮點7：與CASS Lifestyle來場「歐洲創新茶酒文化」之旅
與致力於提供德國高品質有機草本茶、手工茶酒的CASS Lifestyle聯合推出為該次活動研發清爽獨創的「香菜mojito」，讓民眾以恰恰好的茶香、嘟嘟好的香菜味、剛剛好的茫，征服炎炎夏日，讓香菜佈滿你的味蕾、創新茶飲引發你的生活靈感，更將大方送出「草本小提禮」，完成簡單任務就能帶回限量好禮。
2023 LA RUE x 香菜市集
日期｜2023/7/29(六)-7/30(日)
時間｜14:00 - 20:00
地點｜台北圓山花博．花海廣場