特企／施舒雅美容世界×ESPA進駐台南遠東香格里拉　感受樂活慢調

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施舒雅美容世界與遠東香格里拉飯店攜手合作，結合英國奢華精油品牌ESPA與施舒雅經典、人氣美容課程，推出全新紓壓秘境SOCIÉ Spa，8月6日台南遠東香格里拉正式開幕。為需要放鬆的差旅工作者、追尋心情轉換的旅人、喜愛精緻服務的顧客，打造有溫度的身心紓壓之旅。
在日本、巴黎、台灣擁有近150家分店的施舒雅美容世界，秉持日本茶道「一期一會」的服務精神，傳承日本60餘年的專業手技，以ESPA精油，喚醒身心五感對「自然、純粹」的需求，開啟與自己「溝通、療癒」的機會。感受自身與自然的交融，體驗深入心的寧靜，專注此刻，就是幸福。
在全球超過60個國家頂級飯店SPA御用品牌ESPA。以心（mind）、身（body）與精神（spirit）的平衡為目標，揉合自然精油、植物萃取與海洋元素，以98%～100%自然、純淨、高品質的保養品，獲得英國Vegan素食協會認證，對抗來自環境、生理與情緒的壓力，讓身體與肌膚保持健康、充滿活力，引領身心回歸平衡。
以日式的空間思維，以簡單的線條，與展現自然材質的紋理，打造空間與自然材質的融合。藉由木質與大地色系的沉穩魅力，與特殊的花紋選材，在環境燈光渲染之下，身處不同的視角，造就了專屬每一位顧客的靜心風景，創造略帶詩意的氛圍，引領顧客覺察獨處時的幸福感受。
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