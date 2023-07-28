特企／韓國連鎖店數No.1　正宗最強「金剛部隊鍋」登台！

特企／施舒雅美容世界×ESPA進駐台南遠東香格里拉　感受樂活慢調

▲施舒雅美容世界與遠東香格里拉飯店攜手合作，結合英國奢華精油品牌ESPA與施舒雅經典、人氣美容課程，推出全新紓壓秘境SOCIÉ Spa。(圖/品牌提供)
▲施舒雅美容世界與遠東香格里拉飯店攜手合作，結合英國奢華精油品牌ESPA與施舒雅經典、人氣美容課程，推出全新紓壓秘境SOCIÉ Spa。(圖/品牌提供)

本報訊

全球經歷過去幾年的共同考驗、不安與反思，「健康」成為更多人重視的生活價值觀，關注身體，也照顧心理的狀態，這樣的意識也延伸至對地球環境的關注，在漸漸回歸正軌的生活中，對於日常所需的產品與服務，開始融入更多「永續、純淨」的考量。

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日本消費市場常提出「人生百年時代」的概念，自身健康與生活環境其實是共同體。創立於1960年的日本、深耕台灣36年的施舒雅美容世界，在長期服務顧客的經驗中，也覺察「健康」與「美麗」是相輔相成：舒適身心帶動幸福面容，創造和諧生活。在後疫情的現在，正是台灣消費者所需。

施舒雅美容世界與遠東香格里拉飯店攜手合作，結合英國奢華精油品牌ESPA與施舒雅經典、人氣美容課程，推出全新紓壓秘境SOCIÉ Spa，8月6日台南遠東香格里拉正式開幕。為需要放鬆的差旅工作者、追尋心情轉換的旅人、喜愛精緻服務的顧客，打造有溫度的身心紓壓之旅。

在日本、巴黎、台灣擁有近150家分店的施舒雅美容世界，秉持日本茶道「一期一會」的服務精神，傳承日本60餘年的專業手技，以ESPA精油，喚醒身心五感對「自然、純粹」的需求，開啟與自己「溝通、療癒」的機會。感受自身與自然的交融，體驗深入心的寧靜，專注此刻，就是幸福。

在全球超過60個國家頂級飯店SPA御用品牌ESPA。以心（mind）、身（body）與精神（spirit）的平衡為目標，揉合自然精油、植物萃取與海洋元素，以98%～100%自然、純淨、高品質的保養品，獲得英國Vegan素食協會認證，對抗來自環境、生理與情緒的壓力，讓身體與肌膚保持健康、充滿活力，引領身心回歸平衡。

以日式的空間思維，以簡單的線條，與展現自然材質的紋理，打造空間與自然材質的融合。藉由木質與大地色系的沉穩魅力，與特殊的花紋選材，在環境燈光渲染之下，身處不同的視角，造就了專屬每一位顧客的靜心風景，創造略帶詩意的氛圍，引領顧客覺察獨處時的幸福感受。

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