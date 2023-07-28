甄子丹19歲正妹愛女甄濟如出道！從小就超有才華 7歲就開始作曲
索尼音樂娛樂旗下的RCA唱片，宣布簽約19歲的創作型唱跳新人甄濟如（JASMINE YEN），她是國際動作巨星甄子丹的愛女，剛出道就展露大將之風。於今（28）日全球上線她的出道單曲〈idk〉（中文歌名：〈對等關係〉），甄濟如將會在新加坡的Majulah Music Night上進行出道舞台，除了〈idk〉，她也會演唱多首尚未曝光的單曲。
記者吳雨婕/綜合報導
甄濟如自幼便開始展現才華，7歲時就已經嘗試作曲。至今，她已經完成了約70多首原創歌曲，其中有一半是在過3年完成的，她希望透過音樂激勵自己與同儕朋友，成為勇敢自信的女孩。
她的首支單曲〈idk〉採用流行與節奏藍調並容的曲調，帶出輕快卻有力的節奏。歌詞從對於一段情感關係的不確定開始，引出少女自主、自愛的發現旅程。由此折射出她想帶給所有女孩的資訊，在戀愛中，要跟隨本心，不用為了另一半委屈自己，想要愛別人，首先要愛自己。
談及簽約RCA唱片出道的心情，甄濟如表示：「很幸運能夠將音樂上的家落在RCA唱片。這一切的感覺很奇妙，在我追尋音樂、歌唱夢想的道路上，很開心能夠加入這個大家庭。」