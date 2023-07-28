曾國城不畏捲入MeToo性騷擾！唐從聖竟爆料：他連男的都會親

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談到曾國城和唐從聖的默契，兩人一搭一唱，把楊千霈弄得哭笑不得。楊千霈明明在講這齣戲對她的影響與改變，讓她走出低潮等等，結果曾國城忍不住拿起桌上蛋糕準備享用，讓楊千霈氣到大喊：「尊重好嗎？」楊千霈更笑說，這兩個人只要一待在一起就會很好笑，好幾次在排練場害她笑場。
不過一談到近期爆發的MeToo事件，會不會擔心自己被捲入？曾國城則坦然回應，不會因為對方而去改變自己對待朋友的風格，「只要是我朋友，我都會擁抱他們啊，擁抱啦、擊掌啦，這已經是我的符號了！」曾國城認為，透過這樣的方式，更能感受朋友的溫度，結果唐從聖卻在一旁笑說：「他連男的都會親呢！」
談到黃子佼日前的2萬字懺悔文，對中文字特別有研究的曾國城表示，雖然沒有完整看完，但他認為黃子佼寫得很好，「文筆很好啊！描述了他很多深刻的感受，要讓大家了解他」，還完整了交代整個事件始末。曾國城希望黃子佼能透過家人的力量趕快站起來，更期盼演藝圈相關事情盡快落幕，否則對當事人或周遭親友都不太好受。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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