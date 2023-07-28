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曾國城不畏捲入MeToo性騷擾！唐從聖竟爆料：他連男的都會親

▲曾國城坦言，並不擔心自己捲入MeToo性騷擾風波，結果卻被好友唐從聖爆料，「他連男的都會親！」（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲曾國城坦言，並不擔心自己捲入MeToo性騷擾風波，結果卻被好友唐從聖爆料，「他連男的都會親！」（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿/台北報導

藝人曾國城、唐從聖、楊千霈、陳大天今（28）日下午出席果陀劇場《冒牌天使》媒體茶敘。睽違9年的時間，曾國城再度出演同一角色，他則坦言很感動，甚至比9年前演出時還更加有感觸。不過，談到近期的MeToo事件，會不會擔心自己捲入，曾國城則坦蕩回應，不會因為他人而去改變自己對待朋友的風格。

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果陀劇場製作的舞台劇《冒牌天使》睽違9年再度找回原班人馬演出，曾國城、唐從聖、楊千霈對此特別有感觸，除了分享各自的心路歷程以外，3人在現場就幾乎快把劇情通通講完，逗得眾人哈哈大笑，更形容這場戲充滿愛以及各種的歡笑聲，希望大家有空就多多來進場看戲。

▲唐從聖（左起）、楊千霈、曾國城、陳大天出席舞台劇《冒牌天使》媒體茶敘餐會。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲唐從聖（左起）、楊千霈、曾國城、陳大天出席舞台劇《冒牌天使》媒體茶敘餐會。（圖／記者詹鎰睿攝影）
談到曾國城和唐從聖的默契，兩人一搭一唱，把楊千霈弄得哭笑不得。楊千霈明明在講這齣戲對她的影響與改變，讓她走出低潮等等，結果曾國城忍不住拿起桌上蛋糕準備享用，讓楊千霈氣到大喊：「尊重好嗎？」楊千霈更笑說，這兩個人只要一待在一起就會很好笑，好幾次在排練場害她笑場。

不過一談到近期爆發的MeToo事件，會不會擔心自己被捲入？曾國城則坦然回應，不會因為對方而去改變自己對待朋友的風格，「只要是我朋友，我都會擁抱他們啊，擁抱啦、擊掌啦，這已經是我的符號了！」曾國城認為，透過這樣的方式，更能感受朋友的溫度，結果唐從聖卻在一旁笑說：「他連男的都會親呢！」

▲唐從聖表示，這齣戲非常值得大家來看，也有在計畫固定在每年平安夜演出，讓人相當期待。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲唐從聖表示，這齣戲非常值得大家來看，也有在計畫固定在每年平安夜演出，讓人相當期待。（圖／記者詹鎰睿攝影）
談到黃子佼日前的2萬字懺悔文，對中文字特別有研究的曾國城表示，雖然沒有完整看完，但他認為黃子佼寫得很好，「文筆很好啊！描述了他很多深刻的感受，要讓大家了解他」，還完整了交代整個事件始末。曾國城希望黃子佼能透過家人的力量趕快站起來，更期盼演藝圈相關事情盡快落幕，否則對當事人或周遭親友都不太好受。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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