中職明星賽／職棒元年明星賽怎麼打？「上古神獸」珍貴照片曝光

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1990年，中職明星賽以上半季排名一、四名組成紅隊、二、三名球隊組成白隊，之後就以前一年成績進行對抗，職棒初期，跟日本職棒效法，共打三場，1993年第二場比賽為和局。而1992年開始，有全壘打大賽，並且開始頒發單場MVP。
回顧中職元年明星賽，三商虎排名第一，跟第四名的統一獅隊一起合組「明星紅」，味全龍排名第二、兄弟象排名第三，因此合組「明星白」。
元年明星賽名單？
三商虎隊不僅鷹俠、陳正中、黃武雄、康明杉、涂鴻欽、劉義傳、孟雷、鄭幸生、黃世明、何良志、黃世明參賽，總教練也是由林信彰總教練領軍。
統一獅隊則是杜福明、湯尼、羅曼、曾智偵、陳政賢、瑞克、汪俊良、余富誠、呂文生、宋榮泰參賽，鄭昆吉擔任教練。
兄弟象隊則是「教官」曾紀恩領軍，投手為黃廣琪、強生、捕手洪一中、野手為姚百川、王光輝、努那、李居明、帝波。
味全龍隊總教練是宋宦勳率領白隊、投手黃平洋、賈西、史東、林琨瑋、捕手陳金茂、陳彥成，內野手馬斯、麥克、洪正欽、郭建霖、李安熙，外野手「小毛」孫昭立、「蜘蛛人」黃煚隆、林易增。
賽制怎麼打？
一共打三場，白隊有2場主場優勢，7月20日在高雄立德棒球場首戰由「火車」涂鴻欽出戰「金臂人」黃平洋，結果明星紅隊以1:0獲勝，湯尼拿下勝投，強森吞敗。當時還請來名人馬景濤、旅日棒球全壘打王王貞治開球。
第二戰由賈西出戰劉義傳，最後白隊以2:1獲勝，勝利投手為黃廣琪，勝利打點為洪正欽。
第三戰涂鴻欽再度先發出戰史東，結果白隊以5:1獲勝，李居明、鷹俠都開轟，當時的總統李登輝還來開球。
有哪些紀錄達成？
由於是第一次的中職明星賽，每位參賽者都是第一次入選，林易增在這三場盜壘4次，追平當時日職明星賽紀錄。李居明則是首屆人氣王，獲2萬6567票肯定，鷹俠則是單場雙響砲。