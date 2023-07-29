有顏又有錢？越南前首富女兒擁億萬資產　母親是貌美明星

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含著金湯匙出生的阮仙，是喬納森阮漢第二任妻子黎紅水仙（Le Hong Thuy Tien）的女兒，黎紅水仙原本是知名女星，曾出演過電影《Vi Dang Tinh Yeu》，後來退出演藝圈轉任越南航空（Vietnam Airlines）的空姐，因緣際會結識正巧搭飛機的越南太平洋集團董事長喬納森阮漢，男方對她一見鐘情，並展開猛烈追求，最終抱得美人歸，黎紅水仙也在男方的指點下成為2015年《富比世》雜誌評論的傑出女性企業家，也因此喬納森阮漢特別寵愛他和黎紅水生下的女兒阮仙。
阮仙在越南非常有知名度，原因在於黎紅水仙年輕時的美貌讓人讚嘆，再加上喬納森阮漢對阮仙相當溺愛，經常為女兒做出驚人之舉。《越通社》曾報導，阮仙2020年2月底在英國與新冠肺炎確診案例有接觸史，阮仙隨後出現初步咳嗽症狀，阮漢為了讓女兒受到最好照顧，砸下上千萬新台幣到英國把女兒接回，阮仙回國接受檢驗後，被確診罹患新冠肺炎。她接受最好的治療後，也成功康復，當時的新聞震驚亞洲富豪界。
全球知名的時裝商務媒體《BOF（Business of Fashion）》也曾報導過阮仙的父母，稱喬納森阮漢的太平洋集團是越南的時尚巨頭，目前將集團從時尚業，跨足房地產、商業開發、購物中心和免稅店，富可敵國。
近期阮仙和母親合照的攝影照片，更被外界評論為越南最美母女，華人媒體也稱阮仙猶如越南版邱淑貞的女兒「沈月」，同時擁有母親的好基因和父親的雄厚財力，是越南最美的星二代之一。