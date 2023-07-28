杜蘇芮災變中心屏東降為3級開設 周春米赴山區關心收容安置族人
屏東縣「杜蘇芮颱風」災害應變中心於今（28）日12:30降為三級開設，相關單位持續密切關注災情，並全力保障民眾的安全。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣截至28日上午統計，已預防性撤離了9鄉413人，並安置了139名居民。縣長周春米於上午主持災害應變中心工作會報後，立即前往三地門鄉體育館關心安置的原住民族人，周春米請族人鄉親再忍耐一下，因為山區連日來降雨量很大，擔心土石鬆動危險，建議待確認道路安全無虞後再回家。
連日來山區雨量累積已超過500mm，土石鬆軟易造成滑動崩塌，屏東縣預防性撤離範圍包括原鄉、低窪地區、獨居長輩及弱勢民眾，由縣府社會處、民政處、原住民處、各鄉公所及國軍共同協助撤離。截至28日上午10時，全縣共撤離了9鄉413人，其中包括枋寮鄉8人、牡丹鄉23人、霧臺鄉24人、獅子鄉8人、來義鄉197人、滿州鄉74人、泰武鄉31人、瑪家鄉7人、三地門鄉41人。
除了部分居民依親自行撤離外，縣府也安排了共收容安置139人，其中三地門鄉收容安置33人、枋寮鄉8人、牡丹鄉23人、霧臺鄉4人、獅子鄉8人、來義鄉4人、滿州鄉69人。值得一提的是，三地門鄉的收容安置地點設在鄉體育館。