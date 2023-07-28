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泛娛樂盛典「橘子嘉年華」登陸漫博　人氣女星、男團助陣

▲「橘子嘉年華」首次進駐漫博會，開展首日攤位前聚集滿滿人潮，展現跨域泛娛樂數位內容實力。（圖／橘子集團提供）
▲「橘子嘉年華」首次進駐漫博會，開展首日攤位前聚集滿滿人潮，展現跨域泛娛樂數位內容實力。（圖／橘子集團提供）

本報訊

橘子集團宣布年度泛娛樂盛事–「橘子嘉年華」，昨（27）日於2023漫畫博覽會正式開展，以「Shooooow! 次元穿越」為策展主題，集結集團旗下遊戲、漫畫、小說、影視娛樂等大勢IP、ACGN電商、支付等泛娛樂資源與服務，打造5大特色IP展區，開展首日即吸引眾多遊戲動漫粉絲湧入逛展，成為本次漫博會最熱門展區之一。今日邀請人氣日籍女星阿部瑪利亞與自《原子少年》節目出道的新生代男團VERA成員學文、Nelson首次同台助陣，大方分享最愛的遊戲角色與原創漫畫，也暢談IDOL出道甘苦談；活動現場還加碼寵粉福利，邀請粉絲們一同逛展體驗。

 

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▲「2023 橘子嘉年華  Shooooow! 次元穿越」今（27）日熱鬧開展，人氣日籍女星阿部瑪利亞受邀擔任「GAMA 次元見習生」，吸引大量粉絲朝聖。（圖／品牌提供）
▲「2023 橘子嘉年華  Shooooow! 次元穿越」今（27）日熱鬧開展，人氣日籍女星阿部瑪利亞受邀擔任「GAMA 次元見習生」，吸引大量粉絲朝聖。（圖／橘子集團提供）
阿部瑪利亞想原地收藏《新楓之谷》菇菇寶貝周邊　與VERA同台交流出道訓練甘苦談

偶像出身的人氣日籍女星-阿部瑪利亞以「GAMA 次元見習生」身份為橘子嘉年華站台，平常就有在cosplay動漫角色的她分享，這是第一次參加漫博會和橘子嘉年華，而現場最想體驗的遊戲是近期剛進行暑假大改版的《新楓之谷》。阿部瑪利亞帶逛體驗到遊戲展區時，更直呼：「平常就喜歡可愛的遊戲角色，現場看到《新楓之谷》展區中的菇菇寶貝，超級想把周邊直接抱回家收藏！」
 
出身於選秀節目《原子少年》，擔任本次橘子嘉年華「一日次元接待員」的新生代男團VERA成員-學文和Nelson，在舞台上與阿部瑪利亞交流IDOL出道甘苦談；不僅對阿部瑪利亞當年從日本隻身來台發展的勇氣感到佩服，也感謝粉絲的支持：「《原子少年》的原創漫畫IP是我們對粉絲們的心意，希望藉著漫畫以不同的形式在日常生活中陪伴大家。」下半年將發行新單曲的阿部瑪利亞補充：「如有機會也想嘗試以漫畫角色出現，讓粉絲看見不一樣的自己」！
 
VERA、阿部瑪利亞現場加碼寵粉福利 直播分享「原子少年」漫畫IP、預告超嗨舞台表演

活動現場還加碼大秀寵粉絕招，兩位幸運粉絲與阿部瑪利亞和VERA以手比愛心和MV招牌動作近距離互動，讓氣氛HIGH到最高點。學文和Nelson並透過線上直播巡禮橘子嘉年華的《原子少年》IP 和 beanfun! 文學星X漫畫星攤位，介紹漫畫《原子少年：STAR formation》，亦預告同樣自《原子少年》出道的男團FEniX將於7月30日舉辦粉絲限定簽名會，人氣樂團「icyball冰球樂團」以及實力新星「未來少女」也將各自於7月29日及30日登上舞台，用音樂魅力征服粉絲的心。
 

▲「GAMA次元見習生」阿部瑪利亞與「一日次元接待員」新生代男團VERA成員學文、Nelson為橘子嘉年華站台，交流IDOL出道甘苦談，更與粉絲近距離互動。
▲「GAMA次元見習生」阿部瑪利亞與「一日次元接待員」新生代男團VERA成員學文、Nelson為橘子嘉年華站台，交流IDOL出道甘苦談，更與粉絲近距離互動。（圖／橘子集團提供）

 

▲化身「GAMA次元見習生」的阿部瑪利亞親自帶逛體驗橘子嘉年華5大特色IP展區，向粉絲們秀出專屬的娛樂次元探索歷程。
▲化身「GAMA次元見習生」的阿部瑪利亞親自帶逛體驗橘子嘉年華5大特色IP展區，向粉絲們秀出專屬的娛樂次元探索歷程。（圖／橘子集團提供）

橘子嘉年華乘載熱門遊戲與跨域IP能量　最狂娛樂次元穿越之旅立刻啟程

橘子嘉年華以 beanfun! 為IP內容匯聚平台，集結遊戲、漫畫、小說、影視娛樂等大勢IP，ACGN電商、支付等多元服務，打造5大特色IP展區，展現橘子集團跨域泛娛樂數位內容實力。熱門遊戲《新楓之谷》、《新瑪奇》、《艾爾之光》以經典角色IP打造三大展區，豐富的活動內容、限定獨家周邊、虛寶禮包，歡迎玩家到現場與遊戲角色相見。

beanfun! 文學星X漫畫星特別邀請到三名作者-擔任《人面魚：紅衣小女孩外傳》漫畫版的2023年法國安古蘭駐村漫畫家木可柯、《因夢想而死的我們》資深輕小說家小鹿、《叛逆玩家》二十萬粉絲大手花於景於開展日現身；小鹿老師與作品人氣角色哈娜不倒翁合照，儼然最萌身高差；木可柯老師也親筆簽名海報回饋粉絲。此外，現場追蹤漫畫星及文學星即可領取限量應援扇；應援現場展示的漫畫和小說，還可參加大獎二重抽，有機會獲得人氣週邊，再加碼抽東京來回機票。
 
動漫電商、支付祭 出超殺優惠與消費回饋  參加beanfun!一起SHOW 總價值百萬豪禮日日抽

ACGN購物平台「有閑購物」大方祭出頭獎PS5的免費抽盲盒活動，漫迷們最愛的《哥吉拉》、《Hololive》、《賽馬娘》、《七龍珠》、《海賊王》等各式人氣一番賞商品現場同步販售，消費滿額還有機會帶走巨大哥吉拉公仔。樂點「fun 市集」備齊豐富數位收藏卡，讓民眾直接購買及收藏喜愛的IP。全展攤位使用「橘子支付」消費享專屬優惠，展會期間綁定成為新戶再獨享遊戲虛寶、百元零用金及15%回饋；7月在指定通路使用帳戶消費最高可享25%回饋。
 
玩家可在橘子嘉年華線下場域盡情體驗沉浸式內容、參與闖關任務、瘋搶動漫週邊，還能透過 beanfun! 一起SHOW的線上社群分享功能，和熱血動漫同好一起SHOW出專屬自己的娛樂次元探索畫面，即可參加日日抽獎，並加碼抽最終好禮：iPhone 14、Dyson吹風機、任天堂Switch OLED主機、純金金幣等總價值超過百萬的超橘寶藏。今夏最FUN的泛娛樂盛典，就在橘子嘉年華！
 
橘子嘉年華官網連結

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