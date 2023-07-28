國家卓越建設獎　中市3案獲獎肯定

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陳大田表示，建設局已連續14年榮獲國家卓越建設獎，今（112）年分別以「台中市足球運動休閒園區興建工程」、「台中市太平國民運動中心興建工程」及「牛埔橋改建工程」榮獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類「卓越獎」及最佳施工品質類「特別獎」，感謝主辦單位的肯定，也謝謝建設同仁及廠商的付出與努力。
建設局指出，台中市足球運動休閒園區興建工程位於南屯區，區內規劃設置一座符合國際賽事11人制的天然草皮足球專用主競賽場、11人制人工草皮練習場以及兩座5人制人工草皮足球場，並提供約6,000席觀眾席，且配合運動產業進駐規劃留有商業空間，完工後可串連既有西屯朝馬足球場，帶動台中市足球運動風氣。
建設局也說，台中市太平國民運動中心興建工程位於坪林森林公園，規劃為地上四層建物，包含游泳池、體適能中心、綜合球場、兒童運動遊戲室、多功能活動教室、瑜珈教室、韻律教室等多項運動及停車空間，培力地區多元運動人口，完工後為市民創造全新運動空間。
此外，牛埔橋改建工程原橋梁跨距僅17公尺，為改善港尾子溪河道束縮問題，將橋梁跨距(河道)拓寬至27公尺，提高河道通洪能力；牛埔橋改建工程目前已榮獲勞動部金安獎及金質獎優等佳績。