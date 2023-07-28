「室溫常壓超導體」為何科學界超重視？專家曝關鍵：改變人類生活

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但國立臺灣大學物理學系教授王立民也提醒，這次的成果仍待進一步更精密的確認在完全零電阻、完全抗磁性的數值。目前南韓團隊研究的樣品裡面所含的超導體比例不高。
📍超導體是什麼，可以用來幹嘛？
黃建龍助理教授解釋，超導體是一種在特定溫度以下具有零電阻和抗磁性的材料，此溫度稱為超導溫度。科學家在1911年發現第一個超導體元素汞。
國立中山大學物理系講座教授楊弘敦舉例超導體的應用，在零電阻的情況下，傳輸電能的導線不會發熱、也不會造成能源的傳輸耗損。
王立民教授指出，超導體可廣泛應用於能源、醫學、電子、軍事與交通，如磁浮列車等等。而室溫超導體一直為人類追求之夢想。如能實現，代表新一次的工業革命之來臨。
📍為何這科學界如此重視這次南韓的研究？
王立民教授指出，目前，最高溫的常壓（1大氣壓）下超導體的材料為汞鋇鈣銅氧化物，溫度可在攝氏零下138度（135K），仍遠低於室溫攝氏27度（300Ｋ）。因此，室溫超導體一直為人類追求之夢想。如能實現，代表新一次的工業革命之來臨。
黃建龍助理教授解釋，這次南韓的研究團隊所發現的超導體，在室溫常壓下即具有超導性。此結果如果證實為真，將撼動整個人類社會。商用與消費電子的關鍵元件一旦從半導體換成超導體，「散熱」這個名詞將成為過去式，更能達到永續能源。
楊弘敦教授也表示，早年第一次發現的超導現象，都發生在很低溫且需要昂貴液態氦才可能達到的攝氏零下約269度的環境，因此科學家第二個突破目標就是尋找攝氏零下196度的液態氮以上的「高溫」超導體，由於液態氮相對取得容易且較便宜，就可以大幅度的減少成本。
經過約70多年的努力後，真如所願瑞士的科學家們在1986年突破性地發現了高溫超導體，隔年即由華裔科學家發現超越攝氏零下180度的超導體，使瑞士的學者在1987年得到諾貝爾物理獎。可惜的是該類銅氧化物高溫超導體，屬於陶瓷材料，機械性質差、加工不易，應用在工業上的進展緩慢。因此這次南韓研究團隊發現常壓室溫下超導體的消息一出，受到很大的關注，若能經過證實，真的有可能獲得諾貝爾獎，對物理界及科技產業產生重大的影響。
📍為何超導體這麼難找?
楊弘敦教授表示，產生超導現象的基本物理原理是「量子效應」，由於其間電子的相互作用力相對薄弱，容易受熱擾動（如室溫攝氏25度）的影響甚至破壞超導現象，這也是為什麼難以找到常壓室溫超導體的關鍵。
黃建龍助理教授坦言，最困難的地方是科學家尚未掌握室溫超導的成因。既然無法解釋，也就無法知道製造出室溫超導體的方法。大部分的時候，科學家們都是意外地發現具有高超導溫度的超導體，絕非按圖索驥而成。
王立民教授也解釋，超導體雖然已歷經百年之研究，然背後之物理機制仍未完全明朗，尤其是在1986年所發現高溫超導的銅氧化合物，其產生之原因仍不明確，這也是難以找到室溫超導的主要原因。值得注意的是，近年來許多宣稱在極高壓（百萬大氣壓）下發現的近室溫超導體，純粹只是在比較誰擁有更強大的加壓工具，不具學術或應用意義。
資料來源：台灣科技媒體中心。