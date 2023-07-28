演藝圈離婚潮！這些明星都用臉書宣布離婚 Melody最讓人震驚
金馬影后林嘉欣昨（27）日深夜拋下震撼彈，宣布與袁劍偉結束12年婚姻。明星一舉一動受到關注，許多藝人習慣在社群上宣布消息，讓粉絲了解偶像近況，近來除了林嘉欣之外，Makiyo、Melody面臨離婚，都選擇坦然公開面對。
記者薛羽彤/綜合報導
Makiyo去年才和圈外人小金結婚，並迎來兒子，先前爆出她在月子中心和老公相處不愉快，原以為夫妻感情修復成功，15日Makiyo突透過臉書宣布「Makiyo與金先生結婚後，因為相處磨合以及個性不合等等…因素，決定於昨日7月14號，正式辦理離婚手續」，和平結束婚姻。
Melody（殷悅）和富商老公吳育奇結婚17年，7日無預警宣布離婚，「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好，始終還是來到了一個盡頭，既然如此就要勇敢面對。」Melody表示因雙方彼此雙方性格，與思想理念差距太大才選擇分開。不過，吳育奇19日卻爆出委託律師提出「離婚協議」無效之訴，控訴Melody奪前夫家上億房產，還逼簽協議書，Melody也悄悄將離婚文刪除。對於前夫控訴，Melody經紀人回應：「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」
金曲歌王曹格去年11月和老婆吳速玲，共同發聲明宣布結束14年婚姻關係。聲明中提到，「在婚姻的後半段，彼此常帶著無法理解對方的態度繼續生活」，所以選擇結束婚姻。離婚8個月後，曹格於本月13日卻突然發文洗版，提到「結婚日說的承諾都廢了」、「還是愛她」，甚至發文痛苦求救喊「幫我」，經紀人回應：「他在療傷中，面對自己內心的傷，也在努力變成一個更好的自己，不讓大家擔心，謝謝大家的關心，公司會一直支持他的音樂事業 。」