杜蘇芮釀菲國船難至少30死 32萬人成受災戶、洪災屋倒頻傳
中度颱風「杜蘇芮」路經呂宋島並一度靠近台灣，該颱風造成鄰國菲律賓損傷慘重，今（28）日中午傳出菲國第一大湖「貝湖」傳出載客船隻翻覆，造成至少30人死亡。「阿亞公主號」27日下午在馬尼拉東南方37公里的「貝湖」，要開往湖內的「塔利姆島」，湖面突然颳起強風，旅客慌亂中躲到船身某一側，導致船身翻覆。海岸救援團隊旋即展開搜救，截至今（28）日中午，有40人獲救，已知至少30人罹難。
國際中心賴正琳／綜合報導
菲律賓海岸防衛隊柯奈里歐少將表示，打撈上來的罹難者遺體，有14具遺體已確認身分、其他具屍體身份不明，將繼續搜救，但已過一天，失蹤乘客的生還機率不大。目前杜蘇芮颱風逐漸遠離菲律賓，正往中國福建移動，不過已經帶來嚴重災情。
菲律賓數十處發生土石流，北部沿海城鎮遭受重創，除了狂風大雨吹翻屋頂、淹沒村莊，也引發山崩掩埋民宅，目前傳出至少有6人死亡。另外菲律賓富加島（Fuga Island）大約1.6萬人被緊急疏散，許多民眾家園受創。《美聯社》報導，颱風釀成的一起土石流意外中，一名媽媽和2名小孩被活埋；一名17歲男子也因土石流喪命。警方報告稱，北部伊莎貝拉省一名騎腳踏車麥麵包的婦女，被倒下的椰子樹砸死。