日本公開賽／「麟洋配」擊敗世界第2強敵 首闖750等級4強
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今（28）日出戰超級750系列日本公開賽，以21：15、23：25、21：16擊敗了世界排名第2的印度組合Satwiksairaj Rankireddy和Chirag Shetty，首度闖入BWF超級750等級賽事4強。
記者路皓惟/綜合報導
面對這組印度強敵，李洋／王齊麟首局表現出色，先以11：7領先進入技術暫停，之後打出6：3攻勢，並且一度取得7分領先，最後成功拿下第一局。
雖然印度組合在第二局發起反攻，但李洋／王齊麟不甘示弱，回敬8：1攻勢，將比數追至19：19，只是「麟洋配」錯過了3個賽末點，該局以23：25讓出，被印度組合扳回一城。
決勝局李洋／王齊麟以5：1取得良好開局，並成功守住領先優勢，以21：16取得勝利，順利拿下男雙4強門票，這也是兩人合拍以來首闖BWF超級750等級賽事4強。
今年日本公開賽是「麟洋配」的第10站賽事，由於兩人自東京奧運摘金後就陷入低潮，雖然他們在東京奧運後一度陷入低潮，而且自去年底至今年上半年，僅亞錦賽、加拿大賽晉級4強，如今這次日本公開賽強勢挺進4強，瞄準冠軍。