王毅「回鍋」中國外長公布致辭　秦剛求學經歷、官場上位史疑曝光

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外交方針方面，則重申會以習近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習近平外交思想為指引，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，深化拓展全球夥伴關係，致力於同世界各國合作共贏，積極參與全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益，胸懷天下、踔厲奮發，守正創新、勇毅前行，不斷開創中國特色大國外交新局面。
對於王毅回鍋，中國民眾反應不一，根據《BBC》實地街訪，有民眾感到驚訝，直言外交部長很少會換這麼快，感覺應該是內部有什麼事；也有人不以為然，聲稱做的好與不好，都是由歷史去回顧，無法由當下的人去決定。關於秦剛下台、王毅上位，國際有諸多揣測，有分析認為這是因為中共內部的權力鬥爭，秦剛實際上是被鬥掉了；也有人認為這牽涉秦剛的風流史，私生子在美國出生一事更是讓習近平面上無光。不過，因為秦剛目前仍保有國務委員的職務，並未徹底「涼掉」，這齣「尋秦記」不排除還會有下文。
與此同時，一個帳號名稱為「MoshangUSA」的自媒體，也在推特上以秦剛同學投稿為名，大揭秦剛求學秘辛、官場上位史，雖然具體身分有待核實，但因中國內部缺乏網路及言論自由度，透過海外網站進行投稿或爆料的狀況在過去並不罕見。文章提到秦剛1984年進入位於北京的國際關係學院，臉上總是帶著訕訕的表情，感覺沒有棱角、缺乏力度、有點城府、又些許自傲，大學期間沒見過他追過或與任何女生交往。
對於秦剛的家世背景，作者指出，若真是來自擲地有聲的名門望族，在學校裡不應如此默默無聞，畢業後也不致於連坐個賓士都要張揚，即使為人低調，若背景真的雄厚，消息總會不脛而走。年齡輕、資歷淺的秦剛，不單與各系勢力搭不上邊，在得到習近平賞識前，可能連王毅的親信圈都進不了，但這些其實正是成為習家軍的優勢：猶如當年的王洪文，根紅苗正，絕對忠誠。
2015年之後3年，秦剛接連出任禮賓司司長、部長助理、副部長。2016年G20峰會期間，各國元首齊聚杭州，歐巴馬、蒲亭一左一右，習近平儼然成為世界領袖之首，高光時刻離不開禮賓司的前鋪後墊以及秦剛的輔佐，滿足了君主對權力慾望的最高境界，也讓秦剛正式成為習的心腹寵臣。2021年中美關係惡化之際，秦剛出任世駐美大使一職，如此重要敏感職位，很難想像不是習近平欽點拍板的：「至此的結論是，秦剛同學背後，只有一個人。」
最後作者也提到，秦剛的飛黃騰達，在他看來，確實給人跌破眼鏡的感覺，但別人要用10年、20年才得到的東西，秦剛一下到手也未必就是好事：「在狼群裡混，如果牙齒太嫩，與掠食老手較量，保住嘴裡的肥肉，談何容易；更何況林子裡不光有狼，還有獅子、老虎、甚至是狐狸等你。」似乎也在暗示秦剛的落馬與官場鬥爭脫不了關係。