Melody離婚爆爭奪前夫上億房產！素顏面露憔悴吐心聲：保持堅強
女星Melody（殷悅）2006年嫁給富商老公吳育奇，兩人婚姻維持17年，卻在本月7日宣布離婚，之後還爆出奪產爭議，引起外界議論。而Melody在曝光離婚消息後，社群平台僅更新過2次，她一週前曬出身處錄影棚的照片，透露自己返回工作崗位，今（28）日則是PO出素顏自拍照，以英文寫下心情：「保持堅強，維持我的平靜。」
記者賴禹妡/綜合報導
Melody今日中午在社群平台PO出素顏自拍照，只見她對著鏡頭露出淺淺微笑，雖然狀態略顯憔悴，但零毛孔的水煮蛋肌膚仍在發光。她在文中寫下：「Staying strong and preserving my peace.（保持堅強以及維持我的平靜）Namaste.（向你鞠躬）」還打了hashtag「gratitude（感恩）」及「positive vibes（正向積極的氛圍）」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言替Melody打氣，「什麼事都無法打倒我們女人，更何況我們是媽媽，加油」、「妳做了最好的決定！將來妳會感謝現在的自己」、「女神超棒！請繼續努力！因為我很愛妳，想一直看見妳勇敢又有魅力」、「加油～妳很棒很喜歡妳勇於做自己」、「勇敢做自己，女人的榜樣」。
事實上，Melody前夫吳育奇曾在本月19日委託律師遞狀，提起確認離婚協議無效之訴，控訴遭Melody誘導簽下不平等離婚協議、搶走3棟價值上億元的房子，此外男方親友還爆料Melody長期霸凌前夫。對此，Melody經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「不是事實，交給律師處理。」